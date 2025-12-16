Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cortina y Pelayo, con su nueva equipación del Movistar

Pelayo Sánchez, a la izquierda, e Iván García Cortina. | MOVISTAR TEAM

Iván García Cortina y Pelayo Sánchez Mayo, los dos asturianos del Movistar Team, único equipo español en la máxima categoría del ciclismo, se encuentran ahora concentrados con la formación telefónica y acaban de recibir la nueva equipación para la temporada que está a punto de comenzar.

