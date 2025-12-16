La Federación Asturiana de Fútbol entrega sus premios a jugadores, árbitros, entrenadores y directivos: estos son los galardonados

La Federación Asturiana de Fútbol celebra hoy, a las 20.00 horas, su fiesta anual, en la que reúne a toda la familia del balompié regional y en la que entrega los galardones con los que trata de reconocer a personas que han destacado por su trayectoria y por su trabajo en beneficio de este deporte. La gala se celebrará por tercer año seguido en el Auditorio de Pola de Siero.

Durante la ceremonia se hará entrega de los trofeos con los que reconoce a los campeones de las diferentes categorías y grupos del fútbol regional, así como a los equipos que también lograron ascensos la pasada campaña.

En cuanto a las personas premiadas, como cada año, se distinguen por estamentos. En el de futbolistas se reconocerá a Jesús Fernández García "Cafú", capitán del Puerto de Vega que colgó las botas al final de la pasada campaña, con el equipo en Primera Asturfútbol. Ahora, Cafú vive como un espectador privilegiado los éxitos de su equipo, que vivió un momento histórico con la disputa del partido de Copa de Rey ante el Celta de Vigo en el campo de El Pardo, en Navia, y que ahora se ha colocado en puestos de ascenso a Tercera Federación. Además del Puerto de Vega, Cafú ha jugado en los tres equipos más importantes del concejo de Navia, Andés, Navia y Puerto de Vega, antes de retirarse con 39 años.

El otro premiado en el apartado de futbolistas será David Suárez Sierra después de una trayectoria ligada al UD Sariego. A sus 32 años, después de haber pasado por todas las categorías del club como futbolista, se ha convertido en presidente del mismo después de retirarse.

En el estamento de entrenadores, el premio de la Federación Asturiana de Fútbol recae este año en Luis Sarmiento, "Luisón", toda una institución en Cangas de Onís y Llanes, concejos en los que viene desarrollando su carrera como entrenador. Tiene 66 años y sigue activo y cosechando éxitos como el ascenso que ha logrado con el Cánicas, club del que además es santo y seña.

Diego Gallo Suárez será, por su parte, el premiado entre los árbitros de la región. El gijonés ha sido durante más de una década el gran representante asturiano en la élite del Fútbol Sala nacional, hasta su retirada la pasada temporada. El excolegiado ya recibió la Insignia de Oro del Comité Técnico de Árbitros y ahora la Federación Asturiana de Fútbol le concede la Mención de Honor.

Por último, la Federación quiere reconocer la labor que hacen los directivos, cuyo trabajo es fundamental para que los clubes puedan salir a competir en las diferentes categorías. Uno de los premios será para José Manuel Fernández Riesgo, que lleva más de cuatro décadas ligado al fútbol-sala. El secretario del 5 AS Fútbol Sala, equipo de Castrillón, es un referente en Asturias por la labor que viene desarrollando. Es, además, uno de los fundadores de un club que va camino de cumplir el medio siglo de vida.

También se premiará a Laudelino Fernández Fernández, presidente del Deva, por su trabajado en un club para el que ganar no es ni mucho menos lo más importante. Lleva más de 30 años al frente de un club que ha pasado de los campos de arena a los de hierba natural y que ahora se ejercita en el sintético.

La lista de premiados

FUTBOLISTAS: Jesús Fernández García "Cafú" y David Suárez Sierra.

ENTRENADORES: Luis Sarmiento, Luisón.

ÁRBITROS: Diego Gallo Suárez

DIRECTIVOS: José Manuel Fernández Riesgo y Laudelino Fernández Fernández.