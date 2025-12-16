Merissah Russell, la estrella viajera que hizo un 56 de valoración con el Siroko: "Solo me estaba divirtiendo"

En medio de las dificultades, con muchas derrotas en el inicio de temporada y algunas bajas importantes en forma de lesiones, emergió la figura de Merissah Russell para facilitar el primer triunfo casero del Siroko Gijón Basketball. El equipo gijonés fue superior de principio a fin al Cortegada (83-71) y buena parte de culpa la tuvo la canadiense, que tuvo una actuación para la historia: alcanzó los 56 créditos de valoración, una cifra inaudita, la mejor en trece años en Liga Femenina 2. Sus números: 38 puntos en 36 minutos, con 8 de 11 en tiros de dos, 4 de 7 en lanzamientos de tres y pleno de aciertos en sus 10 tiros libres. A ello sumó 9 rebotes defensivos, 6 asistencias, 5 balones robados y 8 faltas recibidas. "No fui consciente en el partido, solamente me estaba divirtiendo. No me di cuenta hasta el final del partido, cuando me lo dijo Edu (miembro del cuerpo técnico)", señala Russell a LA NUEVA ESPAÑA a la conclusión del entrenamiento de pista del martes.

Ganar al fin en casa

La actuación de la "rookie" canadiense, que vive en Gijón su primera experiencia profesional tras abandonar la universidad de Louisville (Kentucky), ha levantado asombro en toda España, pero ella da más valor al hecho de que su equipo consiguiese al fin romper la maldición de los partidos en el Palacio de los Deportes. "Es maravilloso ganar en casa, desafortunadamente había un partido de fútbol y no se enteró demasiada gente (se ríe), pero es una sensación fantástica", apunta la jugadora. Cuando concluyó el partido Siroko-Cortegada quedaba menos de una hora para el inicio del Sporting-Granada a pocos metros del Palacio. Lo que más alegra a la jugadora foránea del Siroko es la forma de vencer: "Hubo veces en que íbamos ganando después de empezar bien y dejamos que el equipo rival se recuperase, y esta vez creo que fue el primer partido en el que salimos fuertes, ellas se metieron de lleno en el partido y fuimos capaces de cerrarlo".

Dos viajes en quince días a América

El debut profesional está siendo ajetreado para Merissah, que en el último mes ha tenido que viajar dos veces al continente americano para jugar con su selección, primero con la absoluta de 5x5 y después con la de 3x3, con la que obtuvo la plata en la Americup. Por el medio, un partido con el Siroko que acabó también en triunfo gijonés. Acabó un poco harta de aviones, pero también contenta por la experiencia: "Hubo muchas victorias, eso siempre es bueno. Primero en tres partidos preparatorios contra México en el cinco contra cinco, en la Columbia Británica, y luego en el 3x3 en México. Estaba un poco nerviosa porque mi primer partido en esa modalidad iba a ser en una cita importante, pero me enseñaron mucho y el ambiente fue genial. Además, en México había 27 grados. Estoy muy agradecida a mi club por dejarme representar a mi país y a mi federación por facilitarme los desplazamientos y la recuperación física".

Merissah Russell, durante la final de la Americup 3x3 contra EE UU. / FIBA

Prueba mental

La estrella del Siroko todavía tendrá un nuevo vuelo transoceánico antes de acabar el año, para pasar la Navidad en familia. Pero antes tiene un partido clave ante el Lleida, el domingo al mediodía. "Espero que nos vayamos al descanso con una victoria, a ver si somos capaces de hacer un segundo tramo de temporada fuerte. Creo que el equipo está bien, animado. Ha sido un inicio de temporada duro, contra equipos fuertes, y las derrotas nos han puesto a prueba mentalmente", apunta Russell, que resalta que "hemos disputado los últimos partidos con algunas bajas y creo que estamos respondiendo, así que solamente tenemos que seguir trabajando duro".