El Siero, el renacer de un histórico que apunta alto en la Tercera Federación del fútbol asturiano

Le costó en las primeras jornadas, pero en cuanto le ha tomado el pulso a la categoría ha crecido como la espuma. Se trata del Siero, un club histórico en el fútbol asturiano que ha regresado esta temporada a Tercera División tras varios años de ausencia y que se ha colocado a solo un punto de la promoción de ascenso tras golear (0-3) al Navarro en Tabiella.

Hasta 2009, el Siero había disputado 45 temporada en Tercera, excepto una, la 2000-2001, en la que ascendió a Segunda División B. Tras bajar en 2009, estuvo cinco temporadas en Regional Preferente, después ascendió a Tercera, pero tras unos años volvió a descender a Preferente, llegando a bajar incluso a Primera Regional. En los últimos años, el Siero ha levantado un proyecto ambicioso con el que ha logrado regresar a Tercera y, visto este inicio de temporada, lo ha hecho con la intención de consolidarse.

El equipo de El Bayu es séptimo en la clasificación y encadena cuatro jornadas sin perder, en las que ha sumado diez puntos. De los siete últimos partidos, solo ha perdido uno y empatado otro, siendo el resto victorias que le han permitido salir de la zona de abajo en la que se encontraba y acercarse a los puestos de arriba. El equipo de Luis Rueda sumó solo dos puntos en las cuatro primeras jornadas, si bien, uno de ellos, el de la jornada cuatro, fue ante uno de los favoritos al ascenso, el Sporting Atlético, ante el que consiguió un empate que indicaba una mejoría que se confirmó desde ese momento. El equipo de Siero es el único que ha ganado al Covadonga, uno de los dos equipos que junto al Llanera están dominando la Liga esta temporada.

El Siero lo hace además contando con jugadores de la casa, como es el caso de su máximo goleador, Carlos Figaredo, que lleva seis tantos . Figaredo fue uno de los que participó en el ascenso de la pasada temporada y en el actual curso dio el salto de manera definitiva del Romanón al equipo sénior del Siero. También lo hicieron Dani Fernández y Sergio García.