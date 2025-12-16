El sueño de García Cuesta despierta tras su fallecimiento: en marcha el Salón de la Fama del Balonmano Asturiano

El Salón de la Fama del Balonmano Asturiano (SAFABA), el sueño de Javier García Cuesta, está en marcha tras la muerte del legendario jugador y entrenador gijonés. La Asociación del Balonmano del Principado de Asturias presentó en el Ayuntamiento de Gijón los primeros pasos del salón, que tendrá su puesta de largo en un acto fijado el viernes 26 de diciembre, a las 18.30 horas, en la Escuela de Comercio. Diez nombres del ayer y del hoy inauguran el listado, que nace con la vocación, en palabras de Falo Méndez, el presidente del colectivo promotor, "de preservar, reconocer y difundir la historia del balonmano asturiano para que llegue a las generaciones actuales y a las futuras". El concejal de Deportes y exjugador de balonmano Jorge Pañeda ejerció de anfitrión.

Viaje de Estados Unidos

El primer nombre propuesto por el comité de expertos para el salón de la fama es, como no podía ser de otra forma, el de Javier García Cuesta. El veterano balonmanista falleció el pasado mes de septiembre dejando un legado enorme, primero como jugador internacional y después como entrenador, siendo seleccionador de hasta cinco países: España, Portugal, Egipto, Brasil y Estados Unidos. "Tres días tardamos en 'desvalijar' su casa de todos los objetos y recuerdos que tenía del balonmano", señaló con cariño y admiración Luis Avelino Álvarez, vicepresidente de la Asociación de Balonmano del Principado de Asturias, que subrayó el hecho de que el día 26 vayan a estar en la Escuela de Comercio, viajando ex profeso desde Estados Unidos, los dos hijos de García Cuesta, conocedores de la ilusión que le hacía a su padre este proyecto.

Otros tres fallecidos ilustres

Entre los diez primeros nominados para el Salón de la Fama, que cuenta con un logo especial de gran belleza, están otros tres fallecidos ilustres del balonmano asturiano: Fructuoso "Toso" Muñiz, directivo de la Atlética Avilesina y padre de Juan Muñiz, entrenador desde hace décadas del Horizonte Atlética; José Antonio Roncero, mítico entrenador y también seleccionador; y José Francisco Pérez Soto, "El Jefe", miembro de la directiva de la Asociación de Balonmano hasta su fallecimiento.

Internacionales antiguos y uno actual

También se rendirá homenaje en la apertura del salón al primer equipo femenino español, el de Laviana; a la portera Milagros Villanueva, "nuestra primera internacional"; a Pepe Llaneza, exinternacional y luego conocido por su vinculación con el Sporting, del que llegó a ser director de la Escuela de Mareo, a Faustino Villamarín, que se afincó en Barcelona tras su paso por la élite; a Raúl Entrerríos, del que no hace falta presentación, y a Abel Serdio, internacional en activo. "El Salón se inaugura con la incorporación de diez miembros, que no son los más importantes, no son los principales, todos los que entrarán va a ser principales", aclaró Falo Méndez. Luis Avelino hizo suyas las palabras de Ramón Gallego, que no pudo acudir a la presentación por enfermedad: "Esto no es un ranking". Los impulsores calculan que son un centenar largo de personas las que pueden acumular méritos suficientes para formar parte del museo de la historia del balonmano asturiano, entre jugadores, entrenadores, árbitros, directivos, oficiales, clubes y entidades y miembros de la prensa, entre otros.

Falo Méndez explica los detalles del Salón, con Jorge Pañeda a la izquierda. / Lucas Cid

Los agradecimientos de la Asociación de Balonmano del Principado de Asturias se centraron en colaboradores y patrocinadores, y de forma especial en el patrocinador principal del Salón, Caja Rural. Su responsable de Instituciones, Magali Costales, mostró su apoyo a "iniciativas que promueven el deporte y a personas relevantes dentro de él", además de felicitar "a la Asociación del Balonmano por preservar el legado de la gente que formó parte de esta gran familia".

Vocación itinerante

Falo Méndez también aludió al hecho de que el Salón nace con vocación de ser un museo itinerante, "que va a rotar por toda Asturias porque queremos asegurar nuestra historia. Ayuntamiento que nos lo pida, allí estaremos; centro educativo que nos lo pida, allí estaremos", precisó el presidente del colectivo, convencido de estar ante un "paso histórico". De mano, tras el acto inaugural en la Escuela de Comercio, todo el material quedará expuesto entre los días 27 y 30 en el Recinto Ferial Luis Adaro.