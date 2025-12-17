El Alimerka Oviedo Baloncesto, de Pumarín al Palacio de los Deportes: así fue el encuentro de la cantera con el primer equipo

Desde Pumarín hasta el Palacio de los Deportes de Oviedo hay una distancia de algo más de dos kilómetros. Ese es el espacio que separa a la cantera del Alimerka Oviedo Baloncesto, que se sigue entrenando en el mismo polideportivo de siempre, de su primer equipo, que este curso ha dejado Pumarín y se entrena y juega en el Palacio.

El sueño de una numerosa cantera

Recorrer ese camino es el sueño de buena parte de los más de 500 niños –pertenecientes a 50 equipos entre los propios y las escuelas– que se congregaron ayer en Pumarín, donde siguen presentes los carteles que conmemoran hitos como el ascenso a LEB Oro, la victoria en la Copa Princesa y, por supuesto, donde ocupa un lugar privilegiado la camiseta que se le retiró a Oliver Arteaga, una de las grandes leyendas de la entidad y un buen ejemplo para todos esos pequeños que se entregan al deporte de la canasta.

Robert Cosialls choca la mano con uno de los jugadores de la cantera, en el polideportivo de Pumarín / Julian Rus

Un día muy especial para los más pequeños del club

El día de la presentación de la cantera del OCB es siempre especial, una tarde de ajetreo, en la que los más pequeños se agolpan junto a los jugadores del primer equipo para fotografiarse con ellos. También es un momento en el que se suele hacer balance de la situación por la que atraviesa el equipo y el club. Un balance que, tras unos años complicados por lo ajustado de la economía del club en una liga tan complicada, es muy positivo tanto por los más de 4.700 aficionados que se congregan de media en cada partido que se juega en el Palacio como por las buenas sensaciones que está transmitiendo el equipo.

Un canterano del Alimerka Oviedo Baloncesto aplaude en la grada de Pumarín / Julian Rus

El presidente del club: "Hemos superado las mejores previsiones"

En esa línea, el presidente del Alimerka Oviedo, Fernando Villabella, reconocía que están "superando las mejores previsiones, incluso las más optimistas, con una media de espectadores que supera los 4.700, ganando muchos aficionados nuevos y, lo que es básico, con el equipo ganando y atrayendo más público". Para el presidente de la entidad, el cambio al Palacio "es un salto brutal, en cuanto a la comodidad de las instalaciones y en cuanto a la financiación".

Villabella también le da una gran importancia al rendimiento que está teniendo el primer equipo en Primera FEB para este buen momento del baloncesto en Oviedo: "El equipo está respondiendo y cuando no hay victorias entregándose en cada partido y no dándolo por perdido; ahora tenemos dos partidos en Navidad, el 28 de diciembre y el 4 de enero, que deberían ser una fiesta de gente y si puede ser deportiva también".

Foto de familia del Alimerka Oviedo Baloncesto / Julian Rus

El entrenador del equipo, "el equipo ha encontrado el camino"

El entrenador del equipo Javi Rodríguez incidía en esas buenas sensaciones que está transmitiendo el OCB: "Después de un inicio complicado, con algún cambio inesperado, el equipo desde hace tiempo ha encontrado el camino, la manera de jugar, de cómo queremos competir y eso se nota; pero es una liga muy complicada y hay que aprovechar cada opción".

La concejala de Deportes celebra "el buen trabajo" que se está haciendo

También quiso acompañar al club en este acto con la cantera Conchita Méndez, concejala de Deportes de Oviedo, ciudad que será capital europea del deporte en 2026. Para ella, el Real Oviedo y el Oviedo Baloncesto son dos "emblemas de la ciudad". Méndez celebró que haya ya "más de 3.200 abonados" del OCB, algo que justificó en "el buen trabajo que se hace y en el potencial que hay en la ciudad".

La directora general de Deportes del Principado, "un orgullo y un privilegio" contar con el OCB

La directora general de Deportes del Principado, Manuela Eleazar Fernández Ena, también celebró poder acompañar "a uno de los clubes con mayor cantera de toda Asturias" y aseguró que para la región "es un orgullo y un privilegio contar con ellos". "Es el referente del baloncesto en la región, ya lo venían haciendo muy bien a lo largo de estas temporadas y ahora es un gustazo disfrutar de baloncesto de nivel en el Palacio", concluyó.