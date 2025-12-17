El Avilés, en rampa de permanencia: estos son los números y los cálculos

Días atrás, la inteligencia artificial, IA, emergió para perdonarle la vida a su inverso de siglas, el A.I. (Avilés Industrial): le asigna 48 puntos y, por ende, la permanencia raspada en Primera Federación, algo que no se sabrá hasta dentro de, aproximadamente, 20 semanas.

De momento, y a tenor del pobre rendimiento que muestra en la infinidad de cuestiones que se le plantean a diario, la tal inteligencia artificial está demostrando que todavía le falta de lo primero tanto como le sobra de lo segundo. En su descargo, se debe reconocer lo joven que es y el enorme margen de mejora que tiene. Por eso, cuando le preguntan por el futuro, tampoco se trata de dedicarle más atención que a cualquier otro pitoniso de poca monta.

Afortunadamente, y por el bien de la lotería, de la quiniela –o lo que queda de ella– y demás juegos de azar, todavía no ha sido descubierto el algoritmo infalible. Por lo tanto, tratándose del porvenir del Real Avilés Industrial en la competición, lo mejor será esperar a mayo o, como mucho, tirar de la rama de las matemáticas que mejor predice en función de los precedentes: la probabilidad.

Las cuatro temporadas que acumula este producto denominado Primera Federación, surgido de la desaparecida factoría Rubiales, pueden ser suficientes para establecer topes con bastante precisión. Los mismos dicen que ningún equipo descendió con 47 puntos y solo dos cayeron a Segunda Federación con 46, ambos del grupo 2: el Atlético Sanluqueño, en la temporada 2021-2022, la de puesta en marcha de la categoría; y el Numancia, en la 2022-2023. En el caso del Grupo 1, el único equipo que bajó con 45 puntos es el Barcelona Atlétic de la pasada temporada. La mayoría de decimosextos cayeron con un puntaje igual o inferior a 43: Talavera de la Reina, Badajoz, Sabadell, San Fernando y Fuenlabrada.

Con esas premisas y en este momento, el Real Avilés Industrial dispone de tranquilizador superávit entre el trayecto recorrido y los puntos sumados. Le falta por jugar casi el 60% de partidos y sus 24 puntos suponen uno más de la mitad que necesita para cubrir el presupuesto de la permanencia, según vaticina la probabilidad.

De esta forma, para conseguir los 48 puntos que les augura la inteligencia artificial en las 22 batallas que quedan, las tropas de Dani Vidal solo tienen munición para, por ejemplo, ganar 7 e igualar 2. En el resto, nada menos que 13, dice que serían derrotas. Evidentemente, todo este tipo de predicciones varía de jornada en jornada y, en estos momentos, aplicando el ritmo de puntos que lleva el equipo (24 en 16 jornadas), la proyección es de 57.

Por otra parte, de los 40 equipos descendidos en las cuatro primeras temporadas de Primera Federación, solo hay uno que a estas alturas tenía los mismos o más puntos que el Real Avilés Industrial y acabó perdiendo la categoría. Se trata del Atlético Sanluqueño, en el que militaba el ovetense Diego Cervero, que tenía 25 puntos, uno más que ahora los avilesistas, en la jornada 16 de la temporada 2021-2022.

En definitiva, solo una apocalíptica entrada en barrena de los blanquiazules libraría a la susodicha IA de llegar a mayo y no ser acusada de simple escopeta de feria.