Dani Torres se apunta a la fiesta del Freestyle en Gijón: "En España están los mejores pilotos"

Dani Torres volverá a competir en el Freestyle de Gijón el próximo 27 de diciembre a las 18.30 horas. No será la primera vez para el que fuera campeón del Mundo de los Red Bull X-Fighters en 2011, que tiene una espina clavada con la prueba asturiana, en la que ha sido segundo en cuatro ocasiones: 2018, 2019, 2022 y 2023. Este año se batirá con dos viejos conocidos, Maikel Melero y Pedro Moreno, y dos jóvenes como Mincha y Mario Lucas, representantes del "gran nivel de nuestro freestyle. En España tenemos los mejores pilotos del freestyle mundial", asegura Torres. La proyección deportiva de Mincha o Mario Lucas "es de admirar muchísimo, ya que son muy jóvenes y con mucho talento", y representa para Dani Torres que "afortunadamente tenemos una cantera muy buena, quizás ahora mismo de la mejor cantera que haya tenido nunca este país y este deporte".

Pero también resisten en la élite deportistas como el propio Torres, Pedro Moreno o Maikel Melero, "todo un cinco veces campeón del mundo, que es algo que no consigue cualquiera, un piloto muy trabajador e innovador", detalla, reiterando que "no hay duda de que en España tenemos a día de hoy a varios de los mejores pilotos a nivel mundial".

Personalmente y ante el evento en Asturias, Dani Torres tiene "muchas ganas de volver a Gijón y de volver a darlo todo junto al gran público que siempre llena el pabellón. Es una cita que siempre espero con muchísimas ganas y de la que uno no se cansa nunca por muchas veces que participe". Tras rozar el triunfo en cuatro ocasiones anteriores y tener que conformarse con la segunda plaza, lo volverá a intentar en 2025. "Estará difícil, pero para eso vamos, a darlo todo y dejar la piel por luchar una victoria", asegura Torres.

El cartel de participantes en el Freestyle de Gijón 2025 garantiza que "el nivel va a ser muy alto y habrá que arriesgar" para llevarse la primera posición. Dani Torres todavía no ha decidido los trucos para ese día, pero tiene claro que "en Gijón hay que sacar el mejor repertorio".

Torres manda un mensaje a la afición asturiana indicando que "un año más no se van a arrepentir si ya han estado otros años, y si es la primera vez que se plantean ir que no se lo piensen más porque van a disfrutar un montón con un gran nivel de pilotos y de trucos en el aire".

Las entradas están a la venta on-line en la plataforma unientradas.es, y físicamente en la tienda Motos Gijón.