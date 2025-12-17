La Federación Asturiana participa en el Congreso Nacional de Toledo
El Congreso Nacional de Nihon Taijitsu se celebró recientemente en la ciudad de Toledo, con la asistencia de la representación del departamento de Nihon Taijitsu de la Federación Asturiana, con su director Javier Peláez y practicantes del Club Taijitsu Llanera y del Oviedo-Sport. Allí hubo diferentes ponencias: por la mañana sobre el kata superior "Dai Ni No Kata", por parte del director técnico nacional (8º. dan) Agustín Martín Zazo; a continuación se hizo trabajo de Goshin-Shobu, por parte de Pere Soler (6º. dan); para al final de la mañana pasar a la entrega de los grados más altos: 9º. dan al maestro Dario Dossio (único a nivel nacional), del Club Dossio Artes Marciales; 8º. dan a Javier Moreno, del Club Budotai; y 7º. dan a Sonia Ramos y Rubén Ramos, del Club Rivera. Tras el almuerzo, por la tarde, se produjo la ponencia sobre Kumite de Vicente Antequera (6º. dan).
- Cambios en las matrículas de coche en 2026: la novedad que llega a los nuevos coches
- Una placa con faltas de ortografía obliga al Ayuntamiento de Corvera a retirar (temporalmente) el homenaje a Ignacio Echeverría, el 'héroe del monopatín'
- Iván Pulido, angulero: 'Cuesta menos dinero reducir la pesca de angula que incorporar otras medidas para la repoblación de la especie o la eliminación de saltos
- El Valladolid explica la “operación Almada”: “Tras el partido Sevilla-Real Oviedo, recibimos una llamada institucional por parte del Oviedo...”
- Mucha tensión, insultos y golpes a los vehículos en la llegada del equipo azul a Oviedo: Carrión, escoltado; y rompen una ventanilla del coche de Rondón
- Como Franco viviríamos mejor: el deportista leonés de 90 años que asombra en un parque de Gijón por su flexibilidad y agilidad
- Pulso del Real Oviedo por Almada, con alternativas: Berizzo y la vía española para atajar la crisis del equipo azul
- Pachuca fulmina a Carrión y elige a Guillermo Almada: así está la situación en el banquillo del Oviedo