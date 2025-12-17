La Federación Asturiana participa en el Congreso Nacional de Toledo

El Congreso Nacional de Nihon Taijitsu se celebró recientemente en la ciudad de Toledo, con la asistencia de la representación del departamento de Nihon Taijitsu de la Federación Asturiana, con su director Javier Peláez y practicantes del Club Taijitsu Llanera y del Oviedo-Sport. Allí hubo diferentes ponencias: por la mañana sobre el kata superior "Dai Ni No Kata", por parte del director técnico nacional (8º. dan) Agustín Martín Zazo; a continuación se hizo trabajo de Goshin-Shobu, por parte de Pere Soler (6º. dan); para al final de la mañana pasar a la entrega de los grados más altos: 9º. dan al maestro Dario Dossio (único a nivel nacional), del Club Dossio Artes Marciales; 8º. dan a Javier Moreno, del Club Budotai; y 7º. dan a Sonia Ramos y Rubén Ramos, del Club Rivera. Tras el almuerzo, por la tarde, se produjo la ponencia sobre Kumite de Vicente Antequera (6º. dan).