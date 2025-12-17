La gran fiesta del fútbol asturiano, celebrada con éxito: "Estoy muy orgulloso de nuestro deporte en la región"

La familia del fútbol asturiano volvió a vestirse de gala ayer en el Teatro-Auditorio de Pola de Siero, escenario por tercer año consecutivo de la Gala del Fútbol Asturiano, una noche para aplaudir trayectorias, celebrar ascensos y recordar que, más allá de los resultados, este deporte se sostiene gracias a muchas horas de trabajo en campos, banquillos y despachos.

La ceremonia, que alcanzó su vigésima cuarta edición, arrancó con una cuenta atrás en pantalla y un minuto de silencio en memoria de todas las personas fallecidas vinculadas al fútbol regional. A partir de ahí, la gala fue un desfile constante de reconocimientos, con la entrega de 145 trofeos a campeones y equipos ascendidos y seis menciones especiales que pusieron rostro propio al esfuerzo colectivo del fútbol asturiano.

El presidente de la Federación Asturiana de Fútbol, José Ramón Cuetos Lobo, aprovechó la ocasión para hacer balance de sus cuatro años al frente del organismo y se mostró satisfecho de una gestión de la que dijo sentirse “súper orgulloso”. El dirigente destacó que el fútbol asturiano cuenta actualmente con casi 32.000 licencias en todas las categorías y subrayó el crecimiento del fútbol femenino, del que aseguró que “solo le falta tener un equipo en la categoría F”.

Cuetos repasó algunas de las principales líneas de trabajo de la federación, como la creación de competiciones adaptadas, entre ellas la Liga Pelayo Novo, o la Copa Asturfútbol, que permite a los equipos asturianos acceder a la Copa del Rey, además de la renovación de campos, la construcción del campo Arturo Vidal y la puesta en marcha de un área de comunicación, destacando que “la federación va de la mano de la modernidad” y se ha sabido adaptar a los tiempos.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con el reconocimiento a Jesús Fernández García “Cafú”, capitán del Puerto de Vega hasta su retirada al final de la pasada temporada. El futbolista no escondió la emoción al recordar la histórica eliminatoria de Copa del Rey vivida por su equipo, confesando que “me cayeron hasta lágrimas, disfruté mucho de ese partido”. Aun así, explicó que, por encima de aquel foco mediático, lo que más valora de su trayectoria es que “son los ascensos de mi vida y los amigos; todo mi círculo está relacionado con el fútbol”. A los 39 años puso punto final a una carrera que le llevó por Andés, Navia y Puerto de Vega.

Entre las menciones especiales, la Federación quiso destacar también la figura de David Suárez Sierra, símbolo del UD Sariego, por una trayectoria marcada por la fidelidad a un solo escudo. Tras pasar por todas las categorías del club como futbolista, asumió la presidencia una vez retirado, convirtiéndose en un ejemplo de compromiso y pertenencia poco habitual en el fútbol actual.

Otro de los reconocimientos fue para Luis Sarmiento “Luisón”, una auténtica institución en los banquillos asturianos. A sus 66 años, el técnico sigue en activo y sumando éxitos, como el reciente ascenso logrado con el Cánicas, club del que es santo y seña, en una carrera desarrollada principalmente en Cangas de Onís y Llanes.

En el estamento arbitral, el protagonismo fue para Diego Gallo Suárez, durante más de una década el gran representante asturiano en la élite del fútbol sala nacional. Ya retirado, destacó que su trayectoria siempre ha estado orientada a la mejora continua, asegurando que “lo que yo hago sirve para mejorar el arbitraje y buscar la excelencia”, sin olvidar nunca sus orígenes, ya que, como recordó, “no me olvido de la base del arbitraje, de donde adquirí los valores que tengo ahora”.

El apartado de directivos volvió a poner en valor el trabajo silencioso pero imprescindible que se realiza fuera del foco. José Manuel Fernández Riesgo, secretario del 5 AS Fútbol Sala, recibió una mención especial por más de cuatro décadas de dedicación, en una gala en la que el fútbol sala tuvo un reconocimiento específico. Junto a él, Laudelino Fernández Fernández, presidente del CD Deva, fue distinguido por más de treinta años al frente de una entidad con una marcada vocación formativa.

La gala contó además con la presencia de Montse Tomé, seleccionadora de la selección absoluta femenina del Principado de Asturias, que disputará un partido histórico el 23 de diciembre, a las 18.30 horas, en el Román Suárez Puerta, ante Navarra y con entrada libre. Tomé destacó que “es muy importante promocionar el fútbol femenino en nuestra región” y avanzó que el entrenamiento oficial se celebrará el lunes 20, en una cita que definió como “una fiesta del fútbol femenino”, en lo que será la primera vez que un combinado femenino absoluto defienda la camiseta de la selección asturiana. El momento curioso lo dejó Cepi, que al ser preguntado por más pitufos en Siero, bromeaba: "Voy a poner uno en la ciudad deportiva del Oviedo".

Con los últimos aplausos y las fotografías de familia sobre el escenario, la Gala del Fútbol Asturiano bajó el telón hasta el próximo año, dejando el reconocimiento al trabajo bien hecho y el compromiso con el fútbol de base como hilo conductor de una noche en la que el balón, aunque no rodó, volvió a ser el gran protagonista