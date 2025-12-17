Los mejores jugadores asturianos, reconocidos en la Laboral

La gran fiesta del pádel asturiano se celebró el pasado sábado en La Laboral Café, en un acto en el que se aprovechó para reconocer a los mejores padelistas del Principado a lo largo del año 2025. Fueron premiados los campeones y subcampeones de Asturias de las distintas categorías (desde absolutos, veteranos y menores de edad) hasta los campeones del circuito por equipos. También se otorgó un galardón al "mérito deportivo del año", que fue para Carlota Sánchez por haber sido campeona de España Master Final en categoría junior. Un acto organizado por la Federación de Pádel del Principado de Asturias que sirvió para conciliar a los mejores jugadores de este deporte en la región.