Miguel Francés prevé dimitir el viernes como presidente de la Federación Española de Tiro Olímpico
El asturiano, condenado por apropiación indebida, convoca a su directiva para convertirla en gestora
Efe
El presidente de la Federación Española de Tiro Olímpico (RFEDETO), el asturiano Miguel Francés, convocó ayer a su junta directiva el viernes 19 para formalizar su dimisión y abordar también la transformación de la misma en comisión gestora y la convocatoria de la asamblea para la elección del nuevo presidente.
La RFEDETO anunció la convocatoria de la directiva en la que Francés dejará el cargo, después de que la Audiencia Provincial de Asturias confirmara el pasado 26 de noviembre la firmeza de la sentencia que le condenó por un delito de apropiación indebida a dos años de prisión y la inhabilitación para el ejercicio de cargos en federaciones deportivas durante ese tiempo.
El Consejo Superior de Deportes (CSD) volvió a pedir el pasado día 13 el cese de Miguel Francés, al considerar "inadmisible" el mantenimiento de una persona condenada al frente de una federación. En la última asamblea, Francés comunicó que permanecería en la presidencia por consejo de su abogado hasta que le fuera notificada la ejecución de la sentencia y reiteró su inocencia, a la vez que consideró "injusta y desproporcionadamente severa" la sentencia.
Durante el juicio, el dirigente fue acusado de apoderarse de dinero de la territorial asturiana en 2017 y 2018, cuando dirigía esta entidad, y alegó que se destinó a pagar deudas de la nacional porque estaba "al borde de la quiebra".
