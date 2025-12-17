La Vuelta Ciclista a España no estará en Asturias y así reacciona el Principado: "Es decisión de la organización"
"Tengo entendido que este año el recorrido irá por la parte del Levante y el Sur", lamenta la directora general de Deportes
La Vuelta Ciclista a España de 2026, cuyo recorrido se anuncia hoy en Mónaco, lugar desde donde saldrá la primera etapa, no pasará por Asturias, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, algo que no sucedía desde 2009. Asturias no solo era un lugar fijo en la Vuelta a España, sino que las etapas de la región solían ser las más importantes por las dificultades montañosas que había en ellas y, por lo tanto, las que tenían más audiencia en televisión.
Primera reacción del Principado
La directora general de Deportes del Principado de Asturias, Manuela Eleazar Fernández Ena, preguntada por este periódico, reconoció que estar en la ronda española es algo que "siempre nos interesa", pero asumió que se trata de algo ajeno al gobierno regional: "Es una decisión de la organización, tengo entendido que este año el recorrido va a ir por la parte del levante y del sur y que a nivel organizativo no valoran el estar en la zona norte".
Una decisión que hay que "respetar"
La responsable del deporte asturiano insistió en que "estar en la Vuelta es algo que a nosotras siempre nos interesa, sobre todo por el rédito deportivo, pero la decisión la toma la organización y hay que respetarla".
La ausencia de Asturias no será la única destacable en esta edición de la Vuelta, puesto que tampoco pasará por Madrid, donde suele acabar cada año, debido en este caso a que coindice la fecha con el Gran Premio del Mundial de Fórmula 1 que se va a celebrar en la capital de España. Ese final está previsto que se celebré en Andalucia, región por la que va a transcurrir buena parte de la carrera. En concreto, la intención de los organizadores es que acabe en Granada. La Vuelta comenzará el 22 de agosto y concluirá el 13 de septiembre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cambios en las matrículas de coche en 2026: la novedad que llega a los nuevos coches
- Una placa con faltas de ortografía obliga al Ayuntamiento de Corvera a retirar (temporalmente) el homenaje a Ignacio Echeverría, el 'héroe del monopatín'
- Iván Pulido, angulero: 'Cuesta menos dinero reducir la pesca de angula que incorporar otras medidas para la repoblación de la especie o la eliminación de saltos
- El Valladolid explica la “operación Almada”: “Tras el partido Sevilla-Real Oviedo, recibimos una llamada institucional por parte del Oviedo...”
- Mucha tensión, insultos y golpes a los vehículos en la llegada del equipo azul a Oviedo: Carrión, escoltado; y rompen una ventanilla del coche de Rondón
- Como Franco viviríamos mejor: el deportista leonés de 90 años que asombra en un parque de Gijón por su flexibilidad y agilidad
- Pulso del Real Oviedo por Almada, con alternativas: Berizzo y la vía española para atajar la crisis del equipo azul
- Pachuca fulmina a Carrión y elige a Guillermo Almada: así está la situación en el banquillo del Oviedo