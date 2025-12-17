La Vuelta Ciclista a España no estará en Asturias y así reacciona el Principado: "Es decisión de la organización"

La Vuelta Ciclista a España de 2026, cuyo recorrido se anuncia hoy en Mónaco, lugar desde donde saldrá la primera etapa, no pasará por Asturias, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, algo que no sucedía desde 2009. Asturias no solo era un lugar fijo en la Vuelta a España, sino que las etapas de la región solían ser las más importantes por las dificultades montañosas que había en ellas y, por lo tanto, las que tenían más audiencia en televisión.

Todas las imágenes del paso de la Vuelta Ciclista España por Asturias: así fue el ascenso al Angliru /

Primera reacción del Principado

La directora general de Deportes del Principado de Asturias, Manuela Eleazar Fernández Ena, preguntada por este periódico, reconoció que estar en la ronda española es algo que "siempre nos interesa", pero asumió que se trata de algo ajeno al gobierno regional: "Es una decisión de la organización, tengo entendido que este año el recorrido va a ir por la parte del levante y del sur y que a nivel organizativo no valoran el estar en la zona norte".

Una decisión que hay que "respetar"

La responsable del deporte asturiano insistió en que "estar en la Vuelta es algo que a nosotras siempre nos interesa, sobre todo por el rédito deportivo, pero la decisión la toma la organización y hay que respetarla".

La ausencia de Asturias no será la única destacable en esta edición de la Vuelta, puesto que tampoco pasará por Madrid, donde suele acabar cada año, debido en este caso a que coindice la fecha con el Gran Premio del Mundial de Fórmula 1 que se va a celebrar en la capital de España. Ese final está previsto que se celebré en Andalucia, región por la que va a transcurrir buena parte de la carrera. En concreto, la intención de los organizadores es que acabe en Granada. La Vuelta comenzará el 22 de agosto y concluirá el 13 de septiembre.