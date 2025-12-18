Gijón, completo para la Carrera de Nochebuena
La prueba agota los 2.100 dorsales disponibles para un recorrido de cinco kilómetros
C. t.
"Todo preparado para 38.ª edición de la tradicional Carrera de Nochebuena", confirmó Jorge Pañeda, concejal de Deportes de Gijón, en la presentación de la ya mítica prueba deportiva.
Con salida desde la avenida Albert Einstein, a las 11.00 horas del 24 de diciembre, una marea azul y blanca —con motivo del Club Deportivo Estadio, organizador de la prueba— recorrerá los cinco kilómetros de la carrera que tendrá su meta en Las Mestas. A las 11.45 horas será el turno de las categorías inferiores cuyo recorrido será inferior.
Para esta edición se han incorporado cien plazas extra para un total de 2.100 dorsales en la categoría adulta y mil dorsales en la de menores, agotándolos todos en menos de una semana, aunque habrá disponibles "dorsales cero" para causa benéfica. Como ya es habitual cada año, los participantes celebrarán la carrera con sus Papá Noel de chocolate. ◼
