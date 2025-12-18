Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La joven asturiana que firmó una histórica actuación en EEUU y que impresiona a Pau Gasol: “Espectacular”

La ovetense Marta Suárez consiguió un triple-doble de 20 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias en la NCAA y ha recibido elogios de figuras importantes del baloncesto español

La ovetense Marta Suárez durante una acción de su último encuentro.

La ovetense Marta Suárez durante una acción de su último encuentro. / TCU

Javi Viso

Javi Viso

La madrugada del miércoles será difícil de olvidar para Marta Suárez. La ala-pivot ovetense, formada en la cantera del Oviedo Baloncesto, firmó un triple-doble de 20 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias en el triunfo 109-54 de TCU ante Arkansas-Pine Bluff en la NCAA, la organización que regula el deporte universitario en Estados Unidos. Una actuación que no ha pasado desapercibida. 

Tanto es así que una de las grandes leyendas del baloncesto español, Pau Gasol, quiso felicitarla públicamente a través de sus redes sociales. “Espectacular. Enhorabuena por el inicio de temporada, Marta”, escribió el exjugador. También la Federación Española de Baloncesto quiso destacar su impresionante encuentro. “Noche para la historia de Marta Suárez”. 

La WNBA, cada vez más cerca

La ovetense, de 23 años y 1,91m de altura, está promediando 18,5 puntos, 6,1 rebotes y 2,5 asistencias. Internacional con España en categorías inferiores, Suárez aparece frecuentemente en los “mock drafts”, el nombre con el que se conocen a las predicciones de los especialistas, por lo que tiene posibilidades de ser una de las elegidas en el próximo draft de la WNBA, al igual que la base asturiana Iyana Martín. 

