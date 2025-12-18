La joven asturiana que firmó una histórica actuación en EEUU y que impresiona a Pau Gasol: “Espectacular”
La ovetense Marta Suárez consiguió un triple-doble de 20 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias en la NCAA y ha recibido elogios de figuras importantes del baloncesto español
La madrugada del miércoles será difícil de olvidar para Marta Suárez. La ala-pivot ovetense, formada en la cantera del Oviedo Baloncesto, firmó un triple-doble de 20 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias en el triunfo 109-54 de TCU ante Arkansas-Pine Bluff en la NCAA, la organización que regula el deporte universitario en Estados Unidos. Una actuación que no ha pasado desapercibida.
Tanto es así que una de las grandes leyendas del baloncesto español, Pau Gasol, quiso felicitarla públicamente a través de sus redes sociales. “Espectacular. Enhorabuena por el inicio de temporada, Marta”, escribió el exjugador. También la Federación Española de Baloncesto quiso destacar su impresionante encuentro. “Noche para la historia de Marta Suárez”.
La WNBA, cada vez más cerca
La ovetense, de 23 años y 1,91m de altura, está promediando 18,5 puntos, 6,1 rebotes y 2,5 asistencias. Internacional con España en categorías inferiores, Suárez aparece frecuentemente en los “mock drafts”, el nombre con el que se conocen a las predicciones de los especialistas, por lo que tiene posibilidades de ser una de las elegidas en el próximo draft de la WNBA, al igual que la base asturiana Iyana Martín.
- Cambios en las matrículas de coche en 2026: la novedad que llega a los nuevos coches
- Misterioso suceso en Oviedo: investigan la muerte de un hombre que llegó al HUCA con un tiro en la cabeza
- Graban a un oso devorando a una burra en Oviedo: 'Están al lado de nuestras casas y nos van a comer a nosotros
- Las razones del cierre indefinido de la histórica Quinta del Ynfanzón (y la leyenda de su supuesto fantasma no tiene nada que ver)
- Suceso con final feliz en Oviedo: una mujer da a luz a una niña en un baño del Centro Cívico
- Vuelco económico en Asturias: el comercio y la hostelería ya pesan más que la industria en el PIB de la región
- La cadena de bollería más famosa de España abre su segundo establecimiento en Gijón en un 'espacio moderno y acogedor
- La Corredoria cancela su recogida de juguetes ante el aluvión de donaciones en mal estado: 'La solidaridad no es regalar lo que tirarías a la basura