Esta es la lista de convocadas de Montse Tomé para la selección asturiana femenina
La selección asturiana femenina absoluta jugará por primera vez el 23 de diciembre ante el Navarra en el Suárez Puerta a las 18:30 horas
La selección asturiana femenina absoluta ya es una realidad. La nueva seleccionadora, Montse Tomé, presentó este martes en el Ayuntamiento de Avilés la lista de 22 jugadoras que formarán parte del primer combinado autonómico femenino de la historia, un equipo integrado mayoritariamente por futbolistas que compiten en la Primera División de la Liga Nacional Femenina.
El debut oficial tendrá lugar el martes 23 de diciembre, en el estadio Suárez Puerta, escenario de un partido que estará rodeado de actos institucionales, entrenamientos abiertos y encuentros con la afición.
Durante su intervención, Tomé mostró su entusiasmo por el proyecto y por el simbolismo del escenario elegido. “Estar aquí es un proyecto con muchísima ilusión, agradecer al presidente de la Federación Asturiana, a Lobo, y a todo su equipo de trabajo por esta iniciativa, al Ayuntamiento de Avilés por que podamos celebrar este bonito partido en el Suárez Puerta. Recuerdo que el Suárez Puerta fue el último partido amistoso que jugamos en España antes de conseguir el Mundial y tengo muy buenos recuerdos aquí”, comentaba emocionada.
Un cuerpo técnico de primer nivel
Montse Tomé estará acompañada por un equipo técnico de alto nivel, con amplia experiencia en el fútbol profesional. “Conmigo estará un equipo técnico de máximo nivel, un cuerpo técnico que al igual que yo lo que transmite es ilusión”, explicó.
La estructura del staff estará formada por:
- María Yenes, ayudante y directora técnica de la Federación Asturiana de Fútbol.
- Nacho Fernández, segundo entrenador, con experiencia en el fútbol profesional masculino y en la selección española.
- Juan Pablo Colinas, exguardameta del Sporting y actual entrenador de porteras, con pasado en cuerpos técnicos como el de Abelardo.
- Roberto Montes, preparador físico, con experiencia en fútbol femenino.
Las 22 convocadas
La lista presentada incluye representación de los tres clubes asturianos que compiten al máximo nivel —Oviedo, Sporting y Avilés— y combina juventud y experiencia, con incluso una futbolista en edad sub-16.
Porteras
- María Echezarreta “Cheza”
- Cristina Carbajal
Defensas
- Sara Barreda
- Iris Arnaiz
- Yaiza Cernuda
- María Jareño
- Andrea Sordo
- Rosa Menéndez
- Paula Jimena
- Paz Sánchez
- Nuria Cueto
Centrocampistas
- Olaya Rodríguez
- Noelia Fernández
- Paula Redruello
- María Cienfuegos
- Ana Méndez
Delanteras
- Erika Lombídez
- Sonsoles Martín
- Daniela Valbuena
- Inés Santamaría
- Daniela González
- Isabel Corte “Isina”
Tomé explicó que el objetivo será cuidar a las futbolistas y se mostró agradecida con los clubes por facilitar su presencia. “Nuestro objetivo es que las jugadoras terminen el partido bien, con lo cual ninguna futbolista va a jugar más de 45 minutos”, señalaba.
Ausencias destacadas
En la convocatoria no figuran algunas futbolistas por diferentes motivos. María Méndez no disputará el partido por la carga de encuentros con el Real Madrid, aunque estará presente en entrenamientos y actos. “Ella es la primera que quiere estar, pero hay que cuidarla”, comentaba Tomé. Tampoco estarán Lucía García, por compromisos en la liga mexicana, ni Enar, por lesión.
Agenda de actos
El encuentro en el Suárez Puerta se disputará a las 18.30 horas y será retransmitido en directo por la TPA.
Lunes 22 de diciembre
- 17.00 horas: entrenamiento oficial en los campos federativos de Roces (Gijón), con acceso libre para el público.
Martes 23 de diciembre (día del partido)
- 12.30 horas: sesión de firmas, fotos y sorteos en el Hotel 40 Nudos, hotel de concentración de la selección.
- 17.15 horas: apertura de puertas del estadio Suárez Puerta.
- 18.30 horas: inicio del partido, retransmitido en directo por la TPA.
Durante la sesión de firmas se sortearán camisetas de la selección asturiana y española, balones oficiales y material deportivo.
Además, el saque de honor lo realizará Inma Castañón, primera internacional asturiana. “Entendemos que hay que reconocer el papel de aquellas que abrieron el camino a tantas y tantas niñas y mujeres”, explicó Nacho Tuñón.
El impulso al fútbol femenino
El presidente de la Federación Asturiana, José Ramón Cuetos Lobo, recordó el compromiso adquirido al asumir el cargo. “Cuando accedí al cargo quería potenciar el fútbol femenino y el fútbol sala”, comentaba.
Explicó que la selección no pudo crearse antes por falta de rival y puso el foco en el crecimiento del fútbol femenino en la región. “2500 licencias de las 32000 son femeninas, y con actos de este tipo vamos a seguir creciendo y queremos llegar a las 5000 licencias femeninas”, aseguraba.
Cuetos cerró su intervención con un mensaje ambicioso y optimista. “Con actos de este tipo buscamos referentes para el futuro”, bromeando después: “y ya que participamos, ganamos”.
El Suárez Puerta será así el escenario de un estreno histórico para el fútbol asturiano, con la ilusión de un proyecto que nace para quedarse.
