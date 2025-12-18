El presidente de la Federación Asturiana de Balonmano, Juan Arribas: "El abandono del deporte en las mujeres adolescentes es un problema social"

Juan Arribas (Gijón, 1967) asumió hace justo un año la presidencia de la Federación Asturiana de Balonmano. Lo hizo después de 20 años en el cargo de Manuel García de la Cámara y con el objetivo de modernizar un deporte que ha marcado su vida. Su padre también fue presidente y él estuvo en todos los ámbitos: fue jugador, entrenador y seleccionador asturiano. Con la visión que le aporta su experiencia, Arribas charla con LA NUEVA ESPAÑA sobre la situación actual y el futuro de este deporte, más de actualidad que nunca tras la creación del Salón de la Fama del Balonmano Asturiano. Pone el foco en una problemática como el abondono del deporte en las mujeres en edad adolescente.

Cumple un año en el cargo, ¿qué balance hace?

Ha sido un año de mucho trabajo, muy intenso. Tuvimos que cambiar todas las estructuras de la Federación de arriba a abajo, y también hemos creado muchas nuevas. Lo único que no hemos cambiado es la sede, y porque ahora mismo no tenemos medios materiales para hacerlo, sino lo haríamos también. Tuvimos que darle una vuelta a todo porque había muchas carencias y otras que había que modernizar. En definitiva, hemos sacado el balonmano del cajón y le hemos dado un aire que necesitaba.

¿Qué fue lo primero que notó que había que cambiar?

Hasta mi llegada era una Federación unipresidencial, es decir, el presidente lo hacía todo. Yo tengo claro que un trabajo así hay que hacerlo delegando y hay que poner a gente buena en distintos departamentos. Tenemos, por ejemplo, un área de marketing, de economía, de balonmano femenino, del inclusivo, de playa… Todo lo que redundaba en visibilidad era cero y eso es importante porque tenemos que vender el producto y demostrar que el balonmano mola. Para todo esto tuvimos que partir prácticamente de cero.

¿Para todo eso lo más importante es tener recursos económicos?

Los medios no son los que quisiéramos y, aunque hacemos una función pública, somos una entidad privada que tiene que buscar patrocinios. Cuando entramos no había prácticamente ingresos en ese sentido y hemos tenido que buscar empresas que nos han ayudado durante esta temporada.

Antes de entrar a la Federación aseguró que el balonmano asturiano se encontraba en su peor situación en décadas, ¿cómo está ahora?

A la semana de llegar teníamos que afrontar un Campeonato de España de selecciones infantiles, cadetes y juveniles masculinos y femeninos. De las seis, cinco estaban en segunda categoría y era complicado encontrar seleccionadores para los equipos. Ahora mismo, gracias al área deportiva, subimos a tres categorías a primera, donde competirán con la élite del balonmano español, y aspiramos a lo mismo con las otras. Todos los equipos tienen un staff, un fisioterapeuta, médicos y eso va a redundar en la formación y la mejora de los jugadores.

¿Esa mejoría se ha traducido en más licencias?

Solamente con agitar el avispero, al empezar la temporada 25-26 hicimos cuentas y, al sumar a todos los equipos, hemos batido récords porque no había habido tantos en los últimos años. En un año no se soluciona nada, pero son síntomas de que vamos por el buen camino. Y tenemos una cosa clara, que el balonmano engancha y que está enraizado en la memoria cultural y deportiva de Asturias porque siempre conoces a alguien que jugó o que va a ver partidos, pero falta esa visibilidad y esa venta del producto que enganche permanentemente. Tenemos menos clubes que hace muchos años, se han perdido de colegios o de barrios, pero hemos ganado en equipos de los grandes clubes. En cuanto al número de licencias vamos a tener muchas más, aunque es complicado de medir.

¿Cuál cree que es el principal problema actual?

El enganchar en la base. Estamos haciendo un esfuerzo económico para ir a los colegios a darle visibilidad al balonmano. Es un deporte que engancha, pero para que esa semilla germine necesitamos a alguien que lleve los equipos. Después de tantos años de desenganche no encontramos. Los colegios y los niños quieren, los padres están encantados, pero hace falta alguien que los entrene varios días a la semana, que los sábados esté en los partidos… En otras Federaciones les subvencionan, pero nosotros no podemos permitírnoslo. Esa es la clave, faltan monitores y entrenadores en los sitios en los que se perdió la tradición.

Desde la Federación ha potenciado nuevas secciones, ¿hay alguna que esté en auge?

El balonmano playa es una realidad increíble. Cualquier persona que haya ido a una playa este verano habrá visto a gente jugar. España, además, es una potencia mundial de esta disciplina. En Asturias tenemos un circuito de siete torneos con un gran ambiente. Tenemos que estar muy atentos porque es una realidad que nos viene.

A nivel deportivo, ¿cómo valora la temporada de los principales equipos asturianos?

Todos tienen un proyecto más ambicioso que el año pasado, pero luego el deporte no es una ciencia exacta. El Lobas está haciendo una campaña extraordinaria pese a las dificultades que han tenido. Eso tiene mucho mérito. El Confía Base Oviedo es atractivo de ver y están peleando en una categoría muy difícil en la que salvarse es muy complicado. Los clubes de Primera están con altibajos, pero espero que ninguno vaya a pasar dificultades, y el Balonmano Gijón está incluso por encima de lo previsto.

¿Cuál es la fórmula para conseguir que estén en mejores categorías?

Aquí se dedica menos dinero al balonmano que en otras comunidades. Tenemos que basar los proyectos de nuestros equipos en plantillas en las que un porcentaje alto sean de gente de la casa y luego eso complementarlo con gente de fuera. Es el único sistema de que los equipos aguanten arriba.

¿Cómo de importante sería para el balonmano asturiano y para la región tener a un equipo en Primera?

Es importante, pero más importante que llegar es mantenerse. Hay que darle la suficiente visibilidad y cobertura. No hace mucho desde la última vez que estuvimos en las máximas categorías masculinas y femeninas. Tenemos el problema de ser capaces de vender el producto a la gran sociedad, de hacerlo atractivo, pero vamos a ser capaces.

¿Cómo ve la base asturiana en comparación con otras comunidades?

Cuando llegamos estábamos claramente en el furgón de la cola. Pienso que nos estamos recuperando y en los últimos amistosos ante otras regiones hemos competido a buen nivel. En el balonmano nacional hay superpotencias como Cataluña, Andalucía, etc y creo que nosotros debemos asentarnos en la zona media, entre los ocho mejores equipos de España. Y seguir metiendo chicos y chicas en las selecciones.

Muchas federaciones ponen el foco en que pierden muchas mujeres federadas en la adolescencia ¿cómo lo ve?

El próximo 23 de diciembre vamos a hacer una jornada en el Palacio de los Deportes de Gijón para analizar esta cuestión con jugadoras, entrenadoras, psicólogos deportivos y padres, con el objetivo de tratar el tema del abandono del deporte de las mujeres en la edad adolescente. Es un problema social y parece que es imposible abandonar del todo el machismo de la sociedad. Estamos avanzando, pero todavía quedan reductos. No podemos perder de vista que el balonmano es una forma de desarrollo integral de la persona, independientemente de si es hombre o mujer.

¿Qué objetivo se marca antes de acabar su legislatura?

Que podamos decir que es una federación moderna, al día con los tiempos y ojalá tengamos los suficientes medios económicos para que esté profesionalizada en todos los ámbitos, poder decir que hemos ampliado las zonas en las que se practica el balonmano en Asturias y conseguir tener algún partido internacional que sirva como promoción del balonmano en la región.