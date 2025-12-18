Así está la situación de dos de las piezas más cotizadas del Avilés: acaban contrato y tienen a varios pretendientes detrás

El frío y las lluvias tras consigo el mercado de fichajes y, además, una dura tarea para Miguel Linares, director deportivo del Avilés. El jienense, además de tener que sondear el fútbol español en busca de refuerzos para el periodo invernal, tiene ahora un nuevo deber, perfilar la hoja de ruta del club para el próximo verano. Ahora mismo hay, en plantilla, doce jugadores que consiguieron el ascenso la pasada campaña. En la mayoría de los casos todos renovaron por la fórmula que implementó el andaluz, que realizó todos sus fichajes por una temporada más otra por objetivos, pero ahora acaba esa vinculación.

Dos nombres, además, parecen estar muy lejos de poder continuar como blanquiazules: Kevin Bautista y Santamaría. El buen desempeño de ambos está llamando la atención de muchos clubes, lo que hace que el Avilés tenga muy complicado competir con las cantidades económicas que ambos pueden llegar a manejar. El buen inicio del Avilés tiene una parte claramente buena, que es la tranquilidad con la que desde el club se está viviendo esta campaña. Por el otro lado está la menos buena, que es que muchos de sus jugadores han pasado a estar en el centro del escaparate. Y, dentro de ese foco, los dos nombres que más están brillando son los de Kevin Bautista y Álvaro Santamaría.

El primero de ellos ya tuvo pretendientes en Primera Federación durante el pasado mercado invernal, aunque el propio futbolista tenía muy claro que no quería abandonar el Suárez Puerta, una actitud que repitió durante el pasado verano. Para ello, además, cambió de agencia de representación. Ahora, el escenario parece muy diferente. En los últimos meses ha pasado de descender a Tercera Federación con el San Roque de Lepe a ser el mariscal del equipo de moda en Primera Federación, apareciendo en varias ocasiones en el once ideal que crea la Federación en sus redes sociales. Ya sea como mediapunta como en el doble pivote, donde más destaca, el sevillano es uno de los jugadores más destacados de lo que va de campaña, y eso ha llamado la atención de equipos con más dinero en el mercado que el Avilés.

Santamaría no ha brillado con tanta fuerza como Kevin Bautista, en parte por una lesión que le tuvo fuera durante aproximadamente un mes de competición, pero su caso es especial. En verano fueron muchos los equipos que insistieron en hacerse con sus fichaje tras su buena campaña en Segunda Federación, pero Miguel Linares se mantuvo férreo y dijo que no a todas las propuestas que tuvo sobre la mesa. De él destaca, además de la facilidad para ver puerta, su calidad para encontrar los espacios y conectar con sus compañeros. Muchos equipos que juegan con una doble punta arriban buscan un delantero de sus características, un perfil que no abunda tanto en el mercado.

Por ello, son varios los clubes que tienen al gijonés en su radar, ya sea en este mercado invernal, en el que tendrían que pagar una compensación al Avilés, o para verano, donde el asturiano saldría gratis. Uno de los grandes aciertos de Miguel Linares tras aterrizar en el Avilés fue su fórmula del 1+1, lo que le aseguró poder retener, sin necesidad de sentarse a negociar, a gran parte del bloque del ascenso la temporada pasada. Ahora esa estrategia se ha agotado.