Las trabas de Trump a una de las figuras del Santa Olaya: una odisea de casi 10.000 kilómetros y una larga espera para estar en la Copa de España

Muchos lo daban por perdido, pero llegó a tiempo. El prometedor nadador del Santa Olaya Jorge Otaiza (Caracas, 2003), tuvo que afrontar una odisea para ser uno más del equipo en la Copa de España de Clubes. Cerca de 10.000 kilómetros, cuatro días, varios aviones, muchas horas en bus y la incertidumbre siempre presente de si llegaría a tiempo. "Ha sido un viaje muy duro, pero el positivismo es la clave del éxito", confiesa.

Otaiza liderará la expedición del Santa Olaya en Pontevedra, tan solo unos días después de ser una de las sensaciones en Perú, donde fue el abanderado de Venezuela en los Juegos Bolivarianos, la primera competición del ciclo olímpico del equipo nacional. Allí consiguió tres medallas de oro, dos medallas de plata y una de bronce. "Me fue muy bien y tuve una gran mejora. Para mí fue un orgullo, y también el resultado de toda mi experiencia, con buenos y malos momentos", expresa.

Una vez terminado el campeonato, Jorge Otaiza tenía previsto viajar a Asturias para comenzar a preparar la Copa junto al resto del Santa Olaya. Inicialmente, la idea era viajar en un vuelo directo de Caracas a Madrid, pero a consecuencia de la tensa situación política del país y por las restricciones impuestas por Donald Trump, las aerolíneas internacionales habían cancelado todos sus vuelos. "Los pasajes se ponían cada vez más caros y había muy pocos cupos disponibles", explica Otaiza, que se puso manos a la obra en busca de alternativas.

El nadador viajó en la madrugada del anterior viernes en autobús de Caracas a Valencia, donde se ubica el otro aeropuerto internacional, y, a la mañana siguiente, voló a Medellín (Colombia), donde la espera se hizo eterna. Jorge Otaiza tuvo que esperar tres días por el vuelo que le llevó a Madrid, un suplicio para cualquier viajero, pero más aún para un deportista de élite. "La logística fue complicada. Tenía que encontrar el hotel, movilizarme y, sobre todo, buscar dónde poder entrenar. Gracias a Dios el transporte me lo costea el club".

Finalmente, el venezolano llegó al Principado en la noche del martes, sin apenas tiempo para preparar en condiciones la Copa de España. Otaiza, aún sin visado, viaja a Asturias con unos días de antelación cada vez que disputa un torneo importante. Lo hace directamente desde Venezuela, aunque espera encontrar una solución pronto. "Mi mentalidad es de salir nuevamente y la de retomar mis estudios". A su corta edad ha vivido en Estados Unidos y Turquía, donde inició las carreras de Ciencias Políticas y Comercio Internacional. Sin embargo, un problema con la federación del país otomano le obligó a abandonarlo: "Me negué a representar a la selección turca y me quitaron la licencia".

Tras ser campeón en los Juegos Suramericanos y los Juegos Bolivarianos en 100 metros mariposa y disputar hasta seis citas mundialistas, en la cabeza de Otaiza solo hay un objetivo: los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. "Me quedé muy cerca de Tokyo", reconoce con ligera frustración. "Estoy a un segundo y medio en el 100 mariposa, pero solo a cuatro milésimas en el 50. Estoy seguro de que puedo, tengo que creer en ello", prosigue.

Antes, espera dejar al Santa Olaya en lo más alto posible, donde compite desde hace dos años. "El anterior entrenador, Antonio, me habló de los proyectos del club y el potencial de la región. Es un sitio que me genera confianza y un nadador confiado es un nadador rápido", dice. Sobre la Copa, el venezolano se muestra ambicioso. "Ojalá llegar a División de Honor. Mis compañeros son espectaculares, es lo que más me agrada de aquí, la hospitalidad ".

El complejo asalto a la División Honor en Pontevedra

La expedición del CN Santa Olaya arranca hoy la Copa de España de Clubes con el deseo de lograr el ascenso a la máxima categoría, la División de Honor. Para ello, el club gijonés contará con 28 nadadores (14 masculinos y 14 femeninos) para tratar de lograrlo. "El ascenso es muy poco probable, hay que ser honestos, pero no es imposible. Vamos a luchar a tope. Tenemos un buen equipo y súper joven", explica el director técnico, Antonio Polo.