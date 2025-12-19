Antes de Alcaraz estuvo Carreño: el tenista gijonés describe a Samuel López, nuevo entrenador del número uno mundial

"Es una persona alegre, fácil de llevar y tiene mucha experiencia llevando a jugadores de nivel. Está preparadísimo para el reto". Así describe Pablo Carreño a Samuel López, el hombre de moda en el mundo del tenis porque sustituirá a Juan Carlos Ferrero como entrenador principal de Carlos Alcaraz, el número uno del ranking ATP. Antes que el murciano estuvo el gijonés, quien entrenó durante nueve años con López. Carreño, a escasas semanas de arrancar una nueva temporada, atiende a LA NUEVA ESPAÑA para destacar las principales cualidades del alicantino, clave en su carrera.

"Mi experiencia con él es muy buena", comienza explicando el gijonés, que vivió sus mayores éxitos con Samuel López como entrenador. Desde que ambos iniciaron su andadura en 2016, Carreño logró siete títulos (entre ellos el Masters 1000 de Canadá en 2022), alcanzó varias semifinales de Grand Slams (del US Open en 2017 y 2020) y ganó el bronce olímpico ante Djokovic en los Juegos Olímpicos de Tokyo, en 2020. "Cuando empecé con él acababa de entrar en el top 100 y estuve todos esos años dentro del top 30, incluso llegué a estar el 10 del mundo. Con Samuel mejoré mucho mi nivel de tenis", destaca Carreño.

Ahora, Samuel López será el encargado de dirigir a Alcaraz, sustituyendo a toda una leyenda del tenis como Juan Carlos Ferrero. "Entrenar a un número uno como Alcaraz es totalmente diferente. Samu no tiene tanta experiencia como jugador, pero como entrenador le sobra porque ha trabajado con muy buenos jugadores. Hará un buen trabajo", comenta. López, tras despedirse de Carreño, ya había acompañado a Alcaraz en algunos tramos de la temporada, una situación que facilita su adaptación. "Le conoce perfectamente porque lleva muchos años en la academia y ha compartido muchos torneos".

De izquierda a derecha, Juan Carlos Ferrero, Carlos Alcaraz y Samuel López posan con el trofeo de las ATP Finals. / LNE

Precisamente, esa es una de las principales virtudes que destaca Carreño de un entrenador. "Un entrenador y un tenista pasan muchísimas horas juntas porque viajas siempre con él. Es primordial que haya una buena relación y Samuel siempre intenta hacer reír", comenta el gijonés. Entrenar al mejor no es sencillo, pero Carreño cree que López puede ayudar mucho a Alcaraz. "Le tiene que aportar tranquilidad y saber estar en las etapas que le quedan por cumplir. Carlos es muy bueno, pero todavía tiene 22 años y no ha llegado a su techo tenístico", defiende.

Carreño busca consolidarse

En lo personal, Carreño se encuentra de pretemporada, preparándose para iniciar la próxima temporada el próximo 3 de enero. El tenista gijonés viajará hasta Australia para disputar el ATP 250 de Brisbane, una prueba de toque para ir calibrando su nivel tras un año "muy útil" para él, en el que dejó atrás sus problemas con las lesiones. "He podido competir y veo que tengo buen nivel para seguir siendo tenista", expresa. Carreño regresó al top 100 (actualmente es el 89 con 681 puntos) y tiene claro sus ambiciones para este 2026. "No me he marcado un objetivo fijo en el ranking, pero quiero consolidarme de nuevo entre los 100 primeros. Mentalmente estoy preparado para ello", finaliza.