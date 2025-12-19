Dani Vidal, entrenador del Avilés, quiere llegar a Navidades con la victoria bajo el brazo: "Ojalá le podamos dar esa alegría a toda nuestra afición"

Davi Vidal, entrenador del Avilés, compareció en rueda de prensa para analizar al próximo rival blanquiazul, el Rafting, al que se enfrentan este domingo en casa. El técnico destacó la calidad individual y el potencial ofensivo del equipo visitante, recientemente descendido, y repasó el estado físico de su plantilla de cara al último partido del año. Estas fueron sus palabras:

Estado físico y sanciones

“La verdad es que Kampa lo hemos ido recuperando. El chico hizo un esfuerzo por poder estar en el banquillo el otro día. Kevin ya cumplió la sanción, por tanto los 23 de primera plantilla estarán disponibles para el domingo”.

Sobre el Racing de Ferrol, próximo partido

“Nos viene el Racing que está ahí arriba, recién descendido, con la apuesta clara para subir al fútbol profesional, pero bueno, en ese aspecto seguimos igual que la semana pasada o que las anteriores. Creo que estamos compitiendo muy bien contra todos y pues a seguir luchando y cuidando esos detalles y con ganas de volver a la senda de la victoria un poquito”.

Valoración de la plantilla del rival

“Al final todas las temporadas tienen su complejidad. Es evidente que podría haberles costado arrancar un poquito por esa plantilla nueva, como dices, pero lo que sí que está claro es que fueron al mercado con muchísimas ventajas a nivel económico, estando por encima de muchísimos equipos y firmando todo primeras opciones, y la mayoría de ellas, que conozco a algunos jugadores de los que tuve yo la temporada pasada, teniéndolos al principio de pretemporada. Van por delante en eso de la mayoría de clubes y desde el día uno de pretemporada tener toda la plantilla para poder trabajar”.

Comparación con otros equipos

“Al final la diferencia del Tenerife, que juega más con esa referencia un poco 4-4-2, aunque aquí vino al final con Michael Mesa de más de 10, ellos un 4-3-3 muy posicional, donde Ander, que las últimas temporadas yo lo había tenido en Tarragona, actuaba más de box-to-box, ahí estaba por delante de los centrales de manera posicional para intentar recibir por detrás de las puntas, intentando salir de esas situaciones a nivel de superioridades y sobre todo con muchísimo peligro cuando te generan el juego de un lado a otro porque por fuera tienen tantos extremos, una calidad a nivel individual en situaciones de uno para uno muy grandes y laterales con una proyección ofensiva independientemente de los que jueguen que te genera situaciones de dos contra uno. Tendremos que controlar ese tipo de situaciones porque cuando juegas con un rival de un nivel técnico tan alto lo individual será muy importante en el partido”.

Oportunidades y partidos anteriores

“Estoy convencido de que si vuelves a replicar partidos como los anteriores, lo más normal es que no pierdas, por pequeños detalles con situaciones como los dos últimos partidos en casa en las que tienes situaciones claras para empatar el partido. Al día del Celta yo creo que fue de manera más exponencial aún esa desgracia de estar toda la segunda parte atacando y prácticamente la última parte que se te vaya. Pero con la tranquilidad y la seguridad que tenemos todos, la intencion es no hacer otro partido así, sino volver a subir el escalón un poquito más exigiéndonos para cuidar sobre todo, como vuelvo a repetir, esos detalles pues tendremos muchas opciones de llevarnos la victoria sabiendo de la dificultad y del rival que tenemos delante.”

Importancia de la victoria antes de las vacaciones

“Al final si la semana que viene tuviéramos otro partido nuestra mentalidad sería la misma, cuando hablamos de disfrutar de una victoria que siempre nos dura 24 horas, pues en este caso seguramente tendríamos una semana más de tranquilidad de poder disfrutar, de estar con nuestras familias, con nuestra gente y a eso vamos, a esa alegría, no solo nosotros como plantilla sino ojalá le podamos dar esa alegría a toda nuestra afición, a la gente del club también que seguro que pasaremos una semana de descanso mucho más alegre en ese sentido”.

La afición y asistencia en el campo

“Soy consciente también de que de la afición rival viene un grupo grande de aficionados, que será un partido chulo dos equipos que creo que estamos haciendo las cosas muy bien la afición yo creo que es lo que me transmite cuando voy por la calle que a pesar de estos dos últimos partidos en casa la gente se va satisfecha en el sentido de lo que ve en el campo, evidentemente jodida y con esa sensación de habernos llevado pocos puntos para los méritos que hemos hecho en el campo pero bueno, yo les animo a eso, a hacer un último esfuerzo, que seguro que sí, que vengan que disfrutarán de lo que viene haciendo el equipo seguro y que los vamos a necesitar que con ellos siempre es más fácil, lo que digo, de esos momentos que tiene el rival salir rápido y de los momentos que nosotros achuchamos intentar alargarlo lo máximo posible”.