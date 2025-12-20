Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El ajedrez infantil se vuelca con la solidaridad en Gijón en el II Torneo Infantil Solidario de Navidad

La cita, dirigida a la categoría sub-14, se celebrará el mañana en el Centro Municipal Integrado Gijón Sur y combinará competición y recogida de alimentos.

Torneo de ajedrez solidario del año pasado

Torneo de ajedrez solidario del año pasado / LNE

María Rendueles

María Rendueles

El ajedrez infantil volverá a ser protagonista de la solidaridad navideña en Gijón con la celebración del II Torneo Infantil Solidario de Navidad, una iniciativa que tendrá lugar mañana, a partir de las 10.30 horas, en el Centro Municipal Integrado Gijón Sur.

El torneo está impulsado por la Fundación Gijón Rural y organizado por el CD Escaque 19, y está dirigido a la categoría open sub-14, con participación abierta a jugadores nacidos en 2011 y posteriores. La competición se disputará bajo un sistema de siete rondas, con un ritmo de juego de ocho minutos más tres segundos de incremento por jugada.

Ajedrez y compromiso social

Más allá del componente competitivo, el torneo mantiene un marcado carácter solidario. Para formalizar la inscripción, que se realiza a través de la web del club organizador, los participantes deberán donar el mismo día del torneo al menos un alimento no perecedero o productos de aseo.

Todo lo recaudado se destinará a la Cocina Económica de la Asociación Gijonesa de la Caridad, reforzando así el objetivo de unir deporte base y compromiso social en una jornada pensada para fomentar valores como la solidaridad, la convivencia y el juego limpio entre los más jóvenes.

