Cronobiología y deporte femenino: cómo el reloj interno influye en el rendimiento, la nutrición y el ciclo menstrual

El cuerpo no rinde igual a todas horas. No asimila la comida del mismo modo por la mañana que por la noche, ni responde igual al entrenamiento según el momento del día, la luz o el descanso acumulado. Tampoco el sueño, la energía o la capacidad de concentración funcionan como un interruptor que se enciende y se apaga a voluntad. Detrás de todo ello hay un reloj interno que marca los ritmos del organismo y que condiciona la salud, el bienestar y el rendimiento físico, especialmente en las mujeres.

De cómo ese reloj biológico se relaciona con el deporte hablarán Elena Díaz, bióloga experta en cronobiología, y Sonia González, bióloga especializada en nutrición, en una de las ponencias incluidas en el foro ADN Asturias, dedicado al rendimiento deportivo femenino.

El tiempo como factor clave en el organismo

La cronobiología es la ciencia que estudia el papel del tiempo en los procesos biológicos. “La cronobiología estudia el factor tiempo, incluir el tiempo en todos los aspectos de nuestra vida”, explica Díaz, que subraya que “prácticamente todos los procesos fisiológicos tienen un carácter rítmico”.

Ese funcionamiento rítmico está mediado por hormonas como la melatonina, una de las grandes protagonistas de la charla. “Es la hormona que informa al cuerpo del momento del día en el que se encuentra”, señala la experta, al depender su secreción directamente de la presencia o ausencia de luz. “Si hay luz, se inhibe; si hay oscuridad, es cuando se sintetiza”, añade, lo que convierte a la iluminación nocturna en un factor clave para entender muchas alteraciones del sueño y del rendimiento.

Rendimiento deportivo y momento del día

En el deporte, estas alteraciones tienen una traducción directa. “No se rinde igual a una hora que a otra”, recalca Díaz, que aclara que el momento óptimo depende del tipo de disciplina. “Hay deportes en los que es clave el desarrollo de la fuerza y otros en los que predomina la actividad cardiometabólica, y las hormonas que lo regulan no se liberan igual a lo largo del día”.

Por eso, la cronobiología aspira a convertirse en un factor más a tener en cuenta en la planificación de entrenamientos y competiciones, junto a la carga física o la recuperación.

Crononutrición: no solo qué comes, sino cuándo

La ponencia se completa con la visión de la nutrición, a cargo de Sonia González, que introduce el concepto de crononutrición. “No es solo qué comes, sino cuándo lo comes”, resume. La especialista aborda cómo la distribución de hidratos de carbono, proteínas y grasas a lo largo del día puede favorecer el rendimiento, la recuperación o el almacenamiento de energía.

Durante la charla se plantean también dudas habituales entre quienes practican deporte, como el entrenamiento en ayunas o el consumo de determinados nutrientes en horarios concretos, siempre desde una base científica.

El ciclo menstrual, una variable decisiva

En el caso de las mujeres, la nutrición y la cronobiología están además condicionadas por el ciclo menstrual. “Tenemos un ciclo que nos condiciona muchísimo en la vida y en el deporte”, señala González, que recuerda que los cambios hormonales influyen en las demandas energéticas, en las sensaciones físicas y en el rendimiento.

Durante años, el deporte estuvo diseñado desde parámetros masculinos. “Muchos entrenamientos partían de conocimientos pensados para hombres”, apunta, aunque reconoce que “ahora empieza a haber evidencia científica, pero todavía falta mucho por estudiar el deporte femenino”.

Un foro para trasladar la ciencia a la sociedad

La ponencia de Elena Díaz y Sonia González forma parte de ADN Asturias, una jornada dedicada al rendimiento deportivo femenino que reunirá a deportistas de élite, especialistas en salud y profesionales del periodismo en un programa que combina mesas redondas y ponencias científicas.

Para ambas ponentes, participar en este tipo de iniciativas es también una forma de acercar la ciencia a la sociedad. “Es importante trasladar la evidencia científica más reciente a la población general, porque el conocimiento tarda mucho en llegar a los libros”, explica Díaz. El objetivo es claro: “Si alguien se lleva un mensaje para casa o se plantea hacer las cosas de forma diferente, ya nos damos por contentas”.

La jornada del lunes

El foro se celebrará este lunes en el Paraninfo de la Laboral, en Gijón, y combinará la experiencia de deportistas de élite con el análisis de especialistas en salud, investigación y comunicación. Desde las 10.00 horas se sucederán mesas redondas y ponencias sobre la presencia de mujeres en la alta competición, el impacto del ciclo menstrual en el rendimiento, la salud femenina aplicada al deporte o la forma en la que se visibilizan los logros de las deportistas.

El programa contará con referentes como María Echezarreta ‘Cheza’, guardameta del Sevilla; Eva Ferrer, médica especializada en salud femenina y responsable de uno de los protocolos del FC Barcelona; o Teresa Perales, medallista paralímpica, además de otras figuras destacadas del deporte olímpico y del periodismo deportivo.