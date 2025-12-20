El Langreo rescata un punto ante Valladolid Promesas

Langreo: Adrián Torre (2); Nacho López (2), David Amez (2), Dani Ojeda (2), Liam López (1), Benavente (1), Lucas Suárez (2), René Reyes (1), Basilio (1), Alex Menéndez (3), Miguel Ángel Guerrero (1). Cambios: Pablo Maya (1) por Liam López, min. 46; Omar Álvarez (1) por Benavente, min. 60; Iván González (1) por Basilio, min. 60; Enol Rodríguez (s.c) por René Reyes, min. 86. Valladolid Promesas: Álvaro de Pablo (1); Koke Iglesias (2), Yago Parente (1), Arco (1), Hugo San (2), Riki (1), Juan Muria (1), Rulo (2), Sergi Esteban (2), Iker Ivorra (2), Ángel Carbajal (1). Cambios: Yaguito (s.c) por Sergi Esteban, min. 79; Tomy (s.c) por Riki, min. 87; Isylla (s.c) por Coque, min. 87. Goles: 0-1, min. 36: Sergi Esteban; 1-1, min. 72: Lucas Suárez. Árbitro: Gómez Lamero (Galicia). Expulsó por donle amarilla a Iker Iborra en el 83. Y amonestó a los locales Adrián Torre, René Reyes y David Amez y a los visitantes Coque Iglesias, Riki y Rulo. El Nuevo Ganzabal: 200 espectadores.

El Langreo no pudo pasar del empate frente al Valladolid Promesas en un partido mediocre que se disputó ante 200 espectadores en El Nuevo Ganzabal. A pesar de jugar con un jugador más durante 11 minutos del añadido, el equipo local no logró superar a su rival.

El primer gol llegó en el minuto 36, cuando Sergi Esteban lanzó un zurdazo a media altura que, tras tocar el palo, se alojó en la portería de Adrián Torre.

En la segunda parte, el Langreo salió en busca del empate dando entrada a Pablo Maya, y fue Lucas Suárez quien logró igualar el marcador en el minuto 72, tras picar un balón por encima del meta Álvaro de Pablo, que falló en un despeje.

A partir de ahí, el partido tuvo idas y venidas, con ocasiones para ambos equipos, aunque el empate ya no se movería. El árbitro Gómez Lamero amonestó a Adrián Torre, René Reyes y David Amez por parte del Langreo y a Coque Iglesias, Riki y Rulo en el Valladolid Promesas, expulsando además por doble amarilla a Iker Iborra en el minuto 83.