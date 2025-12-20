El Lealtad cae en casa por la mínima ante el Salamanca (0-1)

El Lealtad comenzó el partido con algo más de iniciativa y protagonismo, merodeando el área rival en los primeros minutos. En el 10, el conjunto local reclamó un penalti no señalado, una acción muy protestada por la grada de Les Caleyes.

Tres minutos después llegó el único gol del encuentro por parte visitante. A la salida de un saque de esquina, Gassama remató completamente libre para batir de cabeza a Junquera y adelantar al Salamanca. En el minuto 20, una falta peligrosa al borde del área lanzada por Luisen obligó a intervenir a Junquera, en una de las pocas acciones destacadas antes del descanso. Hasta el intermedio, el Lealtad fue más protagonista, pero sin generar ocasiones claras.

Tras el paso por vestuarios, el guion apenas cambió. El equipo local apretó con centros laterales y llegadas constantes, aunque sin acierto. La mejor ocasión llegó en el minuto 70, en una acción por la banda derecha de Nico Pereira cuyo centro no pudo rematar Saha en el área pequeña por muy poco.

En el tramo final, el Lealtad colgó balones al área en busca del empate, pero el Salamanca se defendió con orden y apenas concedió espacios. El partido terminó siendo muy igualado y con pocas ocasiones, decidido por el acierto visitante a balón parado.