El Marino de Luanco se estrella contra el Burgos Promesas (1-0)

El Marino de Luanco sufrió un nuevo revés en su visita a tierras castellanas, sumando su segunda derrota consecutiva y viendo cómo los puestos de privilegio de la tabla comienzan a alejarse. El conjunto asturiano no logró traducir su dominio inicial en goles, terminando por claudicar ante un Burgos Promesas que, sin grandes alardes, pero con mucha eficacia, supo jugar sus cartas para salir de la zona de descenso.

Los de Sergio Sánchez buscaron desde el principio la portería rival y se encontraron con un Burgos muy sólido. Con el paso de los minutos, la lluvia y el frío intenso empezaron a castigar el estado del terreno de juego. Justo antes de llegar al descanso llegaría el mazazo. Georges Nsukula aprovechó la primera gran ocasión clara de los locales para batir la meta asturiana.

Tras el paso por los vestuarios, el Marino arriesgó, adelantó líneas y volcó el juego hacia el área burgalesa, pero la claridad de ideas brilló por su ausencia y los locales gestionaron su renta con oficio, incluso amenazando con sentenciar el encuentro a la contra.