El OCB juega mañana "uno de los partidos más complicados", asegura su entrenado Javi Rodríguez

El Alimerka Oviedo Baloncesto afronta mañana a las 12.30 horas, una exigente visita al Zamora, en un partido que el conjunto asturiano encara con la intención de seguir creciendo en una liga cada vez más igualada. El OCB llega a la cita en la décima posición de la clasificación, tras una semana larga de trabajo que ha permitido al equipo preparar con calma el encuentro.

El técnico ovetense, Javi Rodríguez, valoró positivamente los días de entrenamiento tras la última jornada y explicó que el equipo ha tenido tiempo para trabajar con normalidad: “Ha sido una semana normal, larga para nosotros. Hemos tenido cuatro o cinco días para entrenar, y eso es bueno”, aseguraba el míster.

El OCB llega reforzado tras la victoria lograda en Alicante, aunque el entrenador reconoce que todavía hay aspectos por pulir. “Hay cosas que mejorar, sobre todo defensivamente”, apuntó.

El encuentro ante Zamora se presenta como uno de los más complicados del curso. Rodríguez no escondió la dificultad del reto y recordó experiencias pasadas en pistas similares: “Es un partido de los más complicados del año. Es un campo difícil, ya me ha pasado y ya lo vimos”, explicó, definiendo al rival como “un equipo incómodo, que tiene las cosas claras, que sabe cómo quiere jugar, cómo quiere atacar y defender”.

Para el técnico azul, la clave estará en entender el contexto del partido desde el inicio. “Tenemos que entender el partido. Si no lo entendemos, no tendremos ninguna opción, como el año pasado”, advirtió, subrayando que el equipo es consciente del nivel del rival, “un equipo que juega duro, intenso, a ritmo y que nunca se rinde”.

Con todo, el OCB buscará competir al máximo en una de las salidas más exigentes del calendario. “Trabajamos para darnos la oportunidad de competir y de poder ganar. Eso es a lo máximo que aspiramos”, concluyó Rodríguez, consciente de la importancia del duelo de este domingo, pero también de que cada partido cuenta en una liga tan apretada.