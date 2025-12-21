El Alimerka Oviedo Baloncesto se extravía en Zamora: pierde en la prórroga un partido que dominó en la primera parte (104-102)

El Alimerka Oviedo Baloncesto se confundió de camino en Zamora y lo pagó perdiendo en la prórroga (104-102). Por momentos, en la primera parte, los aros parecían enormes y todo fluía a favor del conjunto asturiano. Tanto que quizás les dio la sensación a los hombres entrenados por Javi Rodríguez de que iba a ser una mañana plácida de domingo, un día tranquilo en la oficina, pero eso casi nunca sucede en la Primera FEB y menos ante el rival al que se estaban enfrentando, un Caja Rural Zamora que lleva demostrando desde que desembarcó en esta competición que siempre compite al máximo.

Es un error enorme intentar acabar los partidos antes de tiempo porque siempre, en todos los equipos, hay jugadores capaces de cambiar el paso, de hacer cosas diferentes y de entrar en una racha que haga que cualquier ventaja se esfume. En esta ocasión fue un descomunal Colby Rogers el que empezó a anotar compulsivamente y remató la faena con un triple para ganar en el último segundo de la prórroga que se sintió como un duro golpe en el hígadoo del conjunto carbayón.

Sería bueno que el equipo de Oviedo aprendiera la lección de este encuentro y se diera cuenta de que hay que defender los 40 minutos porque lo que al principio entra puede no hacerlo después y porque este no es un plantel para ganar por talento, por intercambio de golpes, sino por mantener la intensidad el mayor tiempo posible. Tampoco sobra una mención a la actuación arbitral, con una diferencia de criterio en uno y otro bando descomunal. Uno se pregunta a veces qué razón hay para que nunca nada sea falta sobre Lobaco. Son difíciles de entender también las dos últimas personales que se le señalaron a Townes -mal día el del estadounidense- y que le supusieron la eliminación cuando aún quedaba mucho por jugarse.

Pero el error fue llegar hasta ahí, permitir que esas acciones fueran determinantes, cuando al principio del tercer cuarto, con dos buenas jugadas de un sensacional Lobaco, el Alimerka Oviedo se puso 21 arriba (9.15). A partir de ahí empezó el desastre. El resto del tercer cuarto fue un auténtico despropósito del conjunto carbayón, que se dedicó a buscar sus tiros, que empezaron a no entrar, y se olvidó de hacer el partido incómodo al Zamora, de llegar a puntear a tiempo los lanzamientos, de ir hasta el final en las defensas de las penetraciones y de rebotear, algo fundamental en este choque.

En un visto y no visto, en el ecuador del cuarto, Zamora ya se había puesto a diez y la energía era diferente. Townes, en un día aciago, frustrado quizás porque no pudo penetrar con tanta facilidad como en jornadas anteriores, perdió un balón, luego falló un tiro Nwaokorie y un triple de Tharstarson puso por delante a Zamora (67-66) a 30 segundos de acabar el parcial. De una mañana plácida se pasó a un pabellón encendido apoyando a su equipo y a un último cuarto que comenzaba con la flecha hacia arriba para los de Saulo Hernández. En nueve minutos, el OCB había desperdiciado lo conseguido en un primer tiempo con mucho acierto exterior. Se había complicado una victoria que le hubiera colocado en una situación ideal antes de los dos partidos que afronta en casa.

Mejoró el Alimerka en el último cuarto, pero el partido ya no era el mismo. Un duelo en el que Zamora lo fío todo a evitar las penetraciones de Oviedo, a ganar el rebote y a esperar que los porcentajes de los azules en el lanzamiento exterior bajaran. Y así pasó. Alguna acción esporádica de Townes y alguna otra de Lobaco, junto a Cosialls el mejor del partido, mantenían a Oviedo con vida ante un Zamora desatado y que estuvo cerca de romper el choque a su favor, yéndose a una renta de seis puntos (87-81) a 3:15 de acabar.

A 2:41 se fue al banco Townes tras cometer (es un decir) la quinta falta personal y parecía casi todo perdido para los visitantes. Pero llegó Robert Cosialls y mandó parar. Sus rebotes y, sobre todo, ese triple final tras errar Nwaokorie un tiro libre permitieron al OCB empatar a 91 e incluso tener un balón de ataque para ganar. Erró el tiro Parham y el partido se fue la prórroga.

En ese tiempo añadido, Rogers siguió a lo suyo, metiéndolo todo, pero en el el otro lado estaba Lobaco, que se quería llevar la victoria como fuera y que empató a 97 con un triplazo a 2:21 de acabar. Calvin Hermanson dio ventaja a Oviedo (99-100) y a 33 segundos del final Roberts falló dos tiros libres que dejaban a Oviedo con balón y un punto de ventaja (101-102). Cometieron falta sobre Dan Duscak a 20 segundos de acabar y el base esloveno también erró sus tiros, permitiendo que Rogers hiciera el partido de su vida y lo ganara en la última jugada.

Un partido que debe servir para reflexionar al Oviedo Baloncesto, para darse cuenta de que si quieren batallar por objetivos ambiciosos, regalar una temporada bonita a una afición que se está entregando con el equipo este curso en el Palacio de los Deportes, debe competir todo el tiempo porque en esta categoría darle tregua a cualquier rival se paga muy caro. Es un buen equipo cuando está al nivel físico y de intensidad más alto del que es capaz. El OCB debería acordarse a partir de ahora de Zamora y de Rogers cuando piensen que tienen algo ganado.