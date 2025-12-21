Benjamín Noval roza el podio en la Copa del Mundo de ciclocross
El de Laviana, cuarto en categoría junior en la prueba de ciclocross de Koksijde (Bélgica), donde Martín Fernández fue decimocuarto
El asturiano Benjamín Noval (Nesta MMR) rozó el podio en la prestigiosa prueba de la Copa del Mundo disputada en Koksijde (Bélgica), en la que acabó cuarto en categoría junior, a 13 segundos del ganador, el belga Giel Lejeune. En segunda posición, con el mismo tiempo que el ganador, llegó el neerlandés Delano Heeren, y tercero el también neerlandés Cas Timmermans, a un segundo de su compatriota y del ganador.
Martín Fernández, también entre los mejores
En esa misma carrera, otro asturiano, Martín Fernández (Nesta MMR), hizo un gran papel, acabando en 19.ª posición, a 3:30 del ganador. El también asturiano Pelayo Gancedo no pudo acabar.
Victoria de Van der Poel
En la prueba élite masculina, el ganador fue nada menos que el neerlandés Mathieu van der Poel. El mejor español fue Felipe Orts, que fue 21.º, a 4:21 del poderoso Van der Poel. El cántabro Kevin Suárez (Nesta MMR) fue 26.º, a 5:51 del ganador. El mejor asturiano fue el gijonés Mario Junquera (Unicaja Gijón), que llegó el 35.º, a 7:22 de Van der Poel.
Lucía González, mejor asturiana en élite
En élite mujeres, la ganadora fue la neerlandesa Lucinda Brand, que se impuso con solvencia, sacando 36 segundos a la segunda, su compatriota Van Anrooij. La mejor española fue la valencia Sofía Rodríguez, también del equipo asturiano Nesta MMR, que llegó 26.ª, a 6:07 de la ganadora. La mejor asturiana fue Lucía González (Nesta MMR), 37.ª, a 7:42. Sara Cueto, del Unicaja Gijón, llegó 41.ª, a 8:53.
Una caida lastró a Martín
Tras la carrera, Noval y Martín Fernández, compañeros del Nesta MMR, comentaron las sensaciones vividas en la prueba. Preguntado por Noval, Martín Fernández explicó que se sintió bien aunque estuvo lastrado por una caída al inicio: "El circuito se nos adaptó bien, lo malo es que en la salida tuve una caída, luego fui remontando hasta la posición 20. Iba muy bien técnicamente pero tuve un poco de mala suerte en la salida".
Noval tiene "buenas sensaciones"
A continuación, Fernández le preguntó a Noval por sus sensaciones. "Una carrera bastante complicada técnicamente, sobre todo con la arena, que no estoy acostumbrado, pero tenemos buenas sensaciones para el resto de carreras, así que a seguir confiado y a pensar en el resto de carreras", concluyó el de Laviana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Pajares, con nieve y sin esquiadores: la estación está sin servicio por la avería de un remonte esencial (estropeado hace tres semanas)
- Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones
- Mañana de caos circulatorio en Oviedo: atascos kilométricos en la 'Y' y en la AS-II por un mega control de la Guardia Civil
- Cuando una lluvia de millones acaba en pelea: este es el pueblo asturiano al que le tocó el Gordo de la Navidad y que terminó enfrentado por el destino de su fortuna
- La Aemet alerta a los asturianos: el fin de semana será 'plenamente invernal' con una bajada en los termómetros de hasta 6 grados (y lo peor está aún por llegar)
- Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros
- Colas desde las siete de la mañana en la inauguración del primer Café Kawaii de la comarca de Avilés: 'El madrugón vale la pena