Benjamín Noval roza el podio en la Copa del Mundo de ciclocross

El asturiano Benjamín Noval (Nesta MMR) rozó el podio en la prestigiosa prueba de la Copa del Mundo disputada en Koksijde (Bélgica), en la que acabó cuarto en categoría junior, a 13 segundos del ganador, el belga Giel Lejeune. En segunda posición, con el mismo tiempo que el ganador, llegó el neerlandés Delano Heeren, y tercero el también neerlandés Cas Timmermans, a un segundo de su compatriota y del ganador.

Martín Fernández, también entre los mejores

En esa misma carrera, otro asturiano, Martín Fernández (Nesta MMR), hizo un gran papel, acabando en 19.ª posición, a 3:30 del ganador. El también asturiano Pelayo Gancedo no pudo acabar.

Victoria de Van der Poel

En la prueba élite masculina, el ganador fue nada menos que el neerlandés Mathieu van der Poel. El mejor español fue Felipe Orts, que fue 21.º, a 4:21 del poderoso Van der Poel. El cántabro Kevin Suárez (Nesta MMR) fue 26.º, a 5:51 del ganador. El mejor asturiano fue el gijonés Mario Junquera (Unicaja Gijón), que llegó el 35.º, a 7:22 de Van der Poel.

Lucía González, mejor asturiana en élite

En élite mujeres, la ganadora fue la neerlandesa Lucinda Brand, que se impuso con solvencia, sacando 36 segundos a la segunda, su compatriota Van Anrooij. La mejor española fue la valencia Sofía Rodríguez, también del equipo asturiano Nesta MMR, que llegó 26.ª, a 6:07 de la ganadora. La mejor asturiana fue Lucía González (Nesta MMR), 37.ª, a 7:42. Sara Cueto, del Unicaja Gijón, llegó 41.ª, a 8:53.

Una caida lastró a Martín

Tras la carrera, Noval y Martín Fernández, compañeros del Nesta MMR, comentaron las sensaciones vividas en la prueba. Preguntado por Noval, Martín Fernández explicó que se sintió bien aunque estuvo lastrado por una caída al inicio: "El circuito se nos adaptó bien, lo malo es que en la salida tuve una caída, luego fui remontando hasta la posición 20. Iba muy bien técnicamente pero tuve un poco de mala suerte en la salida".

Noval tiene "buenas sensaciones"

A continuación, Fernández le preguntó a Noval por sus sensaciones. "Una carrera bastante complicada técnicamente, sobre todo con la arena, que no estoy acostumbrado, pero tenemos buenas sensaciones para el resto de carreras, así que a seguir confiado y a pensar en el resto de carreras", concluyó el de Laviana.