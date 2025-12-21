EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Avilés-Racing de Ferrol de Primera Federación (0-0)

Partidazo para cerrar el 2025 en el Suárez Puerta. El Avilés se enfrenta, desde las 18.15 horas, al Racing de Ferrol, uno de los gallitos de Primera Federación. Los blanquiazules han firmado un año para enmarcar y ahora tratarán de irse al parón navideño en los puestos de play-off de ascenso a Segunda División. El reto no es sencillo, ya que el cuadro ferrolano marcha segundo en la clasificación, pero los avilesinos han dejado muy buenas sensaciones en los últimos encuentros. El club, además, ha colgado el cartel de "No hay entradas", por lo que todo apunta a que se vivirá un gran ambiente.

Alineación del Avilés: Álvaro Fernández; Guzmán Ortega, Babin, Borja Granero, Adri Gómez, Viti; Kevin Bautista, Gete; Cayarga, Santamaría; Raúl Rubio.

Alineación del Racing de Ferrol: Miquel Parera; Migue Leal, Zalaya, Edgar Pujol, Álvaro Ramón; Gorostidi, Aitor Gelardo; Álvaro Juan, Pascu, Raúl Dacosta; Álvaro Giménez.