No hay quien pare a este Vetusta: victoria ante el líder y a un punto del ascenso directo
El filial azul se impone con solvencia a la Gimnástica y acaba el año tercero en la clasificación, a solo un punto del primer clasificado, que promociona directamente a Primera Federación
p. Portal
El Vetusta está dando un nivel espectacular para ser un recién ascendido. El filial del Real Oviedo se impuso con solvencia a la Gimnástica Segoviana, equipo que llegaba líder a El Requexón, y culmina el año en tercera posición del grupo 2 de Segunda Federación, a tan solo un punto del nuevo líder, el Fabril, y a uno también de su última víctima.
El Vetusta lo hizo goleando y firmando su mejor partido de la temporada en casa. Una actuación de gran mérito al ser ante un rival avalado por su buena clasificación, pero que fue claramente inferior al filial oviedista, pese a tener más posesión, aunque apenas inquietó a un seguro Miguel Narváez.
La principal novedad en el conjunto azul fue la presencia de Pablo Agudín en el once inicial, firmando una actuación destacada. Primero actuó en la banda derecha y posteriormente pasó a la posición de delantero centro tras la lesión muscular de Joaquín Delgado. Un gran encuentro de un jugador que ya debutó esta temporada con el primer equipo del Real Oviedo y que confirma su talento en el Vetusta.
Tuvo más el balón la Gimnástica Segoviana, pero fue el Vetusta quien puso los goles. Avisaron primero los visitantes con un remate de Marc Tenas, pero al filo de la media hora un pase entre líneas de Pablo Agudín permitió a Joaquín Delgado abrir el marcador con un potente disparo. Sería su última acción antes de abandonar el terreno de juego por lesión.
En la segunda parte, la Gimnástica Segoviana arriesgó en defensa en busca del empate, lo que favoreció los contraataques del Vetusta. En uno de ellos, Dieguito marcó a placer tras un gran pase de Agudín. El propio Dieguito tuvo otra clara ocasión poco después. Destacó también un paradón de Miguel Narváez a disparo de Ayán Galván, que pudo haber metido a los visitantes en el partido.
El Vetusta sentenció con el tercer gol, obra del central Diego Espinosa, con un disparo lejano que, pese a tocar el guardameta visitante, terminó cruzando claramente la línea de gol.
Triunfo convincente de un Vetusta que cierra el año en tercera posición, muy cerca del ascenso directo, y dejando una imagen muy sólida. La competición se reanudará con un exigente desplazamiento a Los Pajaritos, donde el filial azul se medirá al Numancia en Soria.
