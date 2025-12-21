Javi Cueto pone la guinda a un año para enmarcar del Avilés: victoria de los blanquiazules ante uno de los gallitos de Primera Federación

Los aficionados del Avilés tardarán mucho tiempo en olvidar este 2025. Ascenso, ser el equipo revelación de Primera Federación... Y, algo quizás más importante, tener la sensación de que, midas a quién te midas, siempre puedes tutear a tus rivales. Para muestra, la victoria ante el Racing de Ferrol. Javi Cueto protagonizó un nuevo capítulo de su romance con los goles en el descuento remachando una gran jugada de Santamaría, autor del primer tanto y MVP del encuentro. Los blanquiazules no pasarán las navidades en play-off, pero acaban el año empatados con el Pontevedra, quinto clasificado, y dando un puñetazo de equipo grande sobre la mesa.

Jugó al despiste Dani Vidal con su once, insinuando una posible defensa de tres centrales, pero finalmente apostó, como en gran parte de la temporada, por su 4-2-3-1. La novedad fue la posición de Santamaría, líder de la punta de ataque, movimiento que mandó al costado derecho a Raúl Rubio, mientras que Kevin Bautista regresó a la mediapunta, con Gete y Adri Gómez flanqueándole las espaldas.

El partido empezó muy frío, con ambos equipos ahogando sus jugadas en el centro del campo, pero sin llegar a tocar el área rival. El Avilés tenía la pelota y, sobre todo, se lucía a la hora de presionar, pero le faltó colmillo para crear más situaciones de peligro. Por su lado, el Racing de Ferrol aprovechaba alguna que otra contra, pero nada que hiciese sudar a Álvaro Fernández.

Santamaría emergió pronto como uno de los nombres propios del encuentro. El gijonés aparecía por la zona de tres cuartos para tratar de asociarse y darle una marcha más a su equipo en ataque. A eso, además, le sumó su habilidad para interpretar los espacios, algo en lo que brilla con especial intensidad. Fruto de ello llegó la primera ocasión, aunque el ariete no estuvo fino para controlar un balón que le podía dejar en mano a mano con Miquel Parera.

El Racing de Ferrol no sufría y, cuando pudo hincar el diente, no lo dudó. Avisó con un cabezazo muy potente Álvaro Giménez y que se marchó cerca del poste, pero a la segunda mandó la bola la cazuela. Gran parte del mérito hay que dárselo a Migue Leal, que realizó una gran carrera y, en el momento justó, encontró al capitán ferrolano para darle un balón al hueco que le dejó solo ante Álvaro Fernández.

A pesar del jarro de agua fría el Avilés siguió fiel a su receta. Perdonó una muy clara Babin, que no estuvo hábil para empalar un gran centro de Cayarga que erró a la hora de despejar el guardameta rival, pero en una acción similar llegó el tanto de la igualada. Durmió un gran saque de esquina Adri Gómez, empaló la acción Kevin Bautista y el rechace volvió a caer en los dominios del capitán blanquiazul. Remachó la jugada el central y el balón quedó en la línea de gol, donde emergió Santamaría para acabar de cerrar la acción. Tercer gol del gijonés, que sigue poniendo su nombre en el escaparate.

Salió con garra el Avilés, con ganas de agradar a un Suárez Puerta que estaba a los topes. No habían pasado ni cinco minutos de la segunda mitad cuando Kevin Bautista se plantó delante de Parera, pero el guardameta del Racing de Ferrol achicó muy bien los espacios para que la acción quedase en nada. Muestra de la ambición blanquiazul fue el primer cambio de Vidal. El equipo parecía que se desquebrajaba por su banda derecha y, antes de que la grieta fuese a más, el catalán metió a Campabadal en el campo, cortando el problema de raíz.

Eso sí, el paso de los minutos le vino mejor al conjunto gallego, que poco a poco empezó a achuchar a la zaga blanquiazul. El colegiado, además, revisó un posible penalti por mano de los asturianos, aunque ninguno de los dos equipos se lo llegó a creer del todo. Tuvo varios disparos lejanos el Racing de Ferrol, pero sin llegar a inmutar a un Álvaro Fernández que, cuando tuvo que actuar, estuvo especialmente seguro.

Dani Vidal echó mano, en el minuto 80, de su gran desatascador de partidos y, una vez más, le volvió a funcionar. Santamaría protagonizó, una vez más, una jugada y, cuando pisó área, le dio a Javi Cueto, que en las distancias cortas no falla. Éxtasis en el Suárez Puerta, que cerró un año de ensueño.

La victoria del Pontevedra le priva al Avilés de pasar la Navidad en play-off, pero aún así Javi Cueto ha cumplió con muchos de lo deseos de la afición blanquiazul. Gran victoria de los blanquiazules, que se confirman como la gran sensación de la categoría-