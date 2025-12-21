"Vosotros sois la familia que uno elige". Este fue el mensaje más repetido ayer en el auditorio de la casa de Cultura. El Judo Avilés puso ayer el punto y final a las celebraciones de sus bodas de plata con una gala, abarrotada de público, en la que hizo un extenso repaso a toda la trayectoria del club a través de sus protagonistas. Al acto acudió, además, Adrián Barbón, presidente del Principado, que destacó que "aquí hay mucho sentimiento". "Me gusta ver cómo se apuesta por el deporte base, el trabajo de los voluntarios y las familias, y el espíritu de que lo importante es caer y volver a levantarse", señaló.

El Judo Avilés cierra sus bodas de plata a lo grande

"Nunca llegué a pensar en algo así cuando empezamos, quizá si lo hubiese hecho me hubiese desenfocado. Mi mayor satisfacción es ver que tenemos un club que alcanza a mucha gente, que les ayuda a sacar su mejor versión. Es algo que me hace muy feliz", apuntó un emocionado Carlos Fernández, fundador del club y actual vicepresidente y director técnico, que recordó que, en sus inicios, solo pensaba en los resultados deportivos, aunque el paso del tiempo le hizo cambiar de prisma. El avilesino también tuvo palabras de cariño para la joya de la corona del club, el torneo Villa de Avilés, del que quiso destacar el trabajo de todos los voluntarios que participan en la competición. "Nació de muchos pequeños esfuerzos y, el día que se pierda ese sentimiento, se acabará el Villa", subrayó Fernández, que dejó claro que "no pienso ni de coña en mi retirada".

Por el escenario, en una gala que condujo Josu Alonso, pasaron varios de los nombres ilustres del Judo Avilés durante estos años. Raúl Fernández consiguió, defendiendo los colores del club, una medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Atenas. "Hace muchos años me presentaron a Carlos Fernández y me dijeron que, si el no conseguía hacerme judoca, nadie más lo haría en España", explicó el deportista, que por culpa de las lesiones y la ceguera tuvo que dejar los tatamis, aunque ahora lucha para llegar a los próximos Juegos, pero esta vez en remo. "Disfrutad de cada entrenamiento, del día a día, porque si las cosas se hacen bien se pueden tener objetivos a largo plazo", afirmó.

Uno de los momentos más emotivos se vivió cuando se recordó a Agustín Pérez, Guti, fallecido en un accidente de tráfico y persona que ahora da nombre al Villa de Avilés. "Era judo en sí mismo", subrayó Fernández.

Durante la gala también hablaron varios de las principales figuras, tanto masculinas como femeninas, que pasaron por el club durante estos veinticinco años, además de rendir homenaje a los voluntarios que ayudan al club. Todos coincidían en lo mismo: "El Judo Avilés es casa".