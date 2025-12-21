El Llanera es más líder y hay una gran sorpresa en el play-off: así se despiden del 2025 los equipos asturianos de Tercera Federación

La última jornada del año en el grupo asturiano de Tercera Federación volvió a dejar detalles interesantes. El Llanera pasará las fiestas en lo más alto de la clasificación y lo hará con una renta mayor tras el pinchazo de uno de sus rivales directos. Entre esos equipos que ocupan los puestos de privilegio se ha colado un recién ascendido como el Siero, que acumula cinco encuentros consecutivos sin ganar. Ahí arriba también siguen el Caudal y el Mosconia, que despidieron el año con victoria y con el firme deseo de acercarse a ese primer puesto, por ahora, lejano. Aquí puedes leer todas las crónicas de los encuentros correspondientes a esta jornada 15:

L'Entregu se lleva el derbi del Nalón con un tanto de Berto Arias

L´ENTREGU 1-0 SAN MARTÍN L’Entregu: Ardura (2); Figar (2), Cristian Ferreiro (3), Mateo Casas (2), Berto Arias (2); Jorge Somiedo (2), Kasse Aly (2), Pereira (2), Borja Vicente (2); María Canal (2), Pablo (2). Cambios: Kike Meaurio (1) por Mario Canal, min. 57. Pacoli (1) por Kasse Aly, min. 69. Javi Gutiérrez (1) por Berto Arias, min. 84. Leyder (1) por Pablo, min. 84. San Martín: Enol (3); David Vega (2), Sergio Camblor (1), Marco García (2), David Baragaño (2); David Ferrari (2), Felipe (2), Yago (2), Aitor (2); Manín (2), Mateo Biforcos (2). Cambios: Álvaro (2) por Sergio Camblor, min. 17. Andrés Secades (2) por David Vega, min. 57. Javi Revuelta (1) por David Baragaño, min. 73. Pimentao (1) por Felipe, min. 73. Manu (1) por Mato Biforcos, min. 73. El gol: 1-0, min. 42: Berto Arias. Árbitro: Villamartín (Oviedo). Amonestó a Cristian Ferreiro, Kike Meaurio y Javi Gutiérrez, y al visitante Mateo Biforcos. Nuevo Nalón: 250 espectadores.

Juan Merino | El Entrego

El derbi del Nalón se resolvió por la mínima en el Nuevo Nalón, en un encuentro marcado por la igualdad, la tensión propia de este tipo de partidos y un juego más emocional que elaborado. L’Entregu supo aprovechar su mejor momento antes del descanso para quedarse con tres puntos de gran valor ante un San Martín que nunca bajó los brazos.

El conjunto local llevó ligeramente la iniciativa, aunque sin continuidad, en un escenario en el que costó enlazar juego y acercarse con peligro a las áreas. Cuando el choque parecía encaminado al descanso sin goles, una acción por la banda derecha desequilibró el marcador. Jorge Somiedo ganó línea de fondo y puso un centro preciso que Berto Arias convirtió en el 1-0 en el minuto 42.

Tras el paso por los vestuarios, el San Martín salió con una actitud más ofensiva y asumió mayores riesgos. El partido se abrió y aparecieron más llegadas en ambas porterías. Con el paso de los minutos, el derbi entró en una fase de mucho esfuerzo y pocas concesiones, con numerosas imprecisiones fruto del desgaste y de la tensión. Un partido que se jugó más con el corazón que con la cabeza y en el que reinaron la deportividad y la nobleza entre ambos contendientes.

Sporting Atlético y Cova firman las tablas en Mareo

SPORTING ATLÉTICO 1-1 COVADONGA Sporting Atlético: Mario Ordóñez (2), Iker Martínez (2), Adri Sancho (2), Pablo Sánchez (2), Alex Diego (2), Matabuena (2), Bruno Rubio (2), Enol Prendes (2), Mancha (2), Ferreres (3) y Marcos Fernández (2). Cambios: Oyón (2) por Bruno Rubio, min. 61. Samu Montes (2) por Mancha, min. 61. Loki (2) por Marcos Fernández, min. 61. Yosmel (1) por Ferreres, min. 85. CD Covadonga: Buru (3), Sergio Madrigal (2), Trabanco (2), E. Morilla (2), Álex Arias (2), Pablo Tineo (2), Guille Cueto (2), Míchel Secades (2), Aitor Elena (2), David Ruiz (2) y Vicente (2). Cambios: Bauti (2) por Morilla, min. 46. Nyno (2) por Vicente, min. 53. Thompson (2) por Álex Arias, min. 70. Miguel González (2) por Míchel Secades, min. 81. Pablo Secades (2) por David Ruiz, min. 81. Goles: 1-0, min. 7: Ferreres, de penalti. 1-1, min. 42: Aitor Elena. Árbitro: González González (Nalón). Amonestó a los visitantes Álex Arias y Trabanco. Mareo: Unos 500 espectadores.

D. Blanco | Gijón

El Sporting Atlético no pudo imponerse al Covadonga en un duelo directo por los puestos de promoción de ascenso. Los rojiblancos se adelantaron a los cinco minutos gracias a un penalti transformado por Chris Ferreres, pero los visitantes igualaron mediado el segundo tiempo con un remate de cabeza de Aitor Elena. A lo largo del partido, el Sporting dominó y generó ocasiones claras, incluyendo un disparo al larguero de Alex Diego, pero no logró marcar el segundo gol. El empate deja a ambos equipos a la espera de los resultados de sus rivales, con el Sporting Atlético intentando cerrar el año en puestos de ascenso y el Covadonga a tres puntos del Llanera.

Sandoval deja el derbi en La Cruz

CEARES 1-0 GIJÓN INDUSTRIAL Ceares: Nacho Rubiera (1); Héctor (1), Pelayo Muñiz (1), Mateo Nistal (2), Layman (1), Sandoval (2), Ferreiro (2), Pedro (1), Erasmo (2), Carcedo (1) y Hugo (1). Cambios: Mateo González (1) por Mateo Nistal, min. 65. Rafa Felgueroso (s.c.) por Hugo, min. 82. Steven (s.c.) por Layman, min. 82. Enol (s.c.) por Pedro, min. 82. Otero (s.c.) por Ferreiro, min. 90. Gijón Industrial: Raúl (1); Quintín (1), David (1), Sergio (2), Illán (1), Luciano (1), Héctor (1), Adri Berredo (1), Álvaro (1), Gonzalo (1) y Chery (1). Cambios: Mauro (1) por Rueda, min. 63. Cuesta (1) por Illán, min. 63. Isra (1) por David, min. 71. Kiku (s.c.) por Quintín, min. 82. Ferrera (s.c.) por Héctor, min. 82. El gol: 1-0, min. 74: Sandoval. Árbitro: Fernández Ceferino (Nalón). Amonestó a Layman, Mateo Nistal y Hugo, por el Ceares, y a Chery, David, Quintín, Rueda, Álvaro y Gonzalo (doble amarilla, min.94), por el Gijón Industrial. La Cruz: 625 espectadores.

Mon Cano | Gijón

El derbi gijonés comenzó con alternancias, aunque el Ceares tuvo mayor dominio territorial y control del juego en la primera parte. El Industrial se defendió con orden y buscó salir a la contra, sin crear ocasiones claras. El primer tiempo finalizó con empate sin goles. Tras el descanso, ambos equipos realizaron ajustes y el partido se mantuvo igualado.

El Ceares insistió más en campo contrario y encontró premio en el 74, cuando Sandoval aprovechó un balón en el área para marcar el único gol del partido. En el tramo final, el Industrial intentó reaccionar, pero no logró generar ocasiones claras ante un Ceares bien posicionado. El encuentro se cerró con el 1-0, resultado que permite al Ceares situarse tranquilo en la tabla y deja al Industrial en zona de peligro.

El Colunga golea en casa

COLUNGA 4-1 LENENSE Colunga: Javier Delgado (3); Nacho (2), Saúl (2), Abel (2), Jandro (3); Nico (3), Blanco (2), Miguel (2), David Moreno (3); Guille (2) y Pedro (2). Cambios: Abraham (1) por Guille, min. 67. Rodri (1) por Nico, min. 79. Pedregal (1) por David Moreno, min. 87. Lenense: Bussman (2); Iago (1), Blanco (1), Korka (2), Simón (1); Dani (2), Naredo (1), Lucas (1), Momo (1); Pablo (1) y Pelayo (1). Cambios: Vicente (2) por Korka, min. 66. Dani (1) por Naredo, min. 68. Álex A. (s.c.) por Blanco, Mario (s.c.) por Pablo e Izan (s.c.) por Pelayo, min. 86. Goles: 1-0, min. 6: David Moreno. 1-1, min. 32: Vicente. 2-1, min. 35: Nico. 3-1, min. 37: Alejandro. 4-1, min. 41: Jandro, de penalti. Árbitro: Rubén Darío Peraleda (Gijón). Amonestó a los locales Miguel y Pedro, y a los visitantes Pablo, Simón, Peláez, Vicente y Daniel. Santianes.

Manolo | Colunga

El Colunga goleó al Lenense en Santianes en un duelo en el que los de Pola de Lena poco pudieron hacer.

Empate justo en San José

LLANES 1-1 AVILÉS STADIUM Llanes: Álex (2); Pablo Álvarez (2), Wuade (2), Iván (2), Arturín (2), Álvaro Viña (3), Varela (2), Pedro Bayón (2), Landry (2), Saúl Fernández (2), Borja (2). Cambios: Javi Huerta (1) por Arturín, min. 65. Mundaka (1) por Saúl Fernández, min. 70. Urial (s.c.) por Landry, min. 79. Avilés Stadium: Jesús (2); Sergio Suárez (2), Óscar Pérez (2), José Javier (3), Bryan (3), Illán (2), Borja (2), Bango (2), Pelayo Cuesta (2), Mario López (2), Heres (2). Cambios: Néstor (1) por Illán, min. 52. Edu Guerra (1) por Borja, min. 70. Marcos (1) por Heres, min. 70. Kyan (s.c.) por Mario López, min. 89. Goles: 1-0, min. 14: Álvaro Viña; 1-1, min. 25: Heres. Árbitro: Fernández García (Oviedo). Amonestó a Pablo Álvarez, Wuade, Álvaro Viña y Landry por el Llanes; y a Óscar Pérez y Néstor por el Avilés Stadium. San José: 220 espectadores.

Manuel Agustín | Llanes

El Llanes y el Avilés Stadium se repartieron los puntos en un partido que tuvo ritmo en el arranque y mucha igualdad.

El Llanera, más líder

TITÁNICO 1-2 LLANERA Titánico: Damián Sampedro (3);_Álex García (3), Mati (2), Pablo Flores (2), Álex Hornas (2), Lele (3), Juan Laine (2), Barbón (2), Pablo Fernández (2), Vilches (2)_y Samu Armayor (3). Cambios: Jairo Vidal (1) por Hornas, min. 72. Eloy Ordóñez (1) por Laine, min. 77. Rodri (s.c.) por Mati, min. 86. Borja Sierra (s.c.) por Vilches, min. 86. Llanera: Javi Benítez (2); Traoré (3), Mikel_Busto (3), Otia (2), Dominique (2), Izan (2), Vity (2), Mathieu (3), Corgo (2), Collado (2) y Romaric (3). Cambios: Longo (2) por Izan, min. 46. Guille Vaamonde (1) por Dominique, min. 57. Álex Solís (1) por Corgo, min. 57. Estébanez (1) por Collado, min. 79. Pedro Soler (s.c.) por Romaric, min. 88. Goles: 1-0, min. 21: Samu Armayor. 1-1, min. 44:_Romaric. 1-2, min. 69:_Romaric. Árbitro: Aspra Fernández (Oriente). Expulsó a Mathieu, con el partido acabado. Amarillas a Pablo Flores y Laine. Las Tolvas: Unos 300 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el exdirectivo Ángel Calvo, «Gelín».

J. Suárez | Pola de Laviana

Un gran Titánico, en uno de sus mejores partidos del curso, se adelantó al líder Llanera, que le remontó con un doblete de Romaric.

Gamarra mete al Siero en play-off

TUILLA 0-1 SIERO Tuilla: Guillermo (0), Mateo Vallaure (1), Sergio Cotelo (2), Miloud (1), Sergio González (1), Sergio (1), Galo Huelga (1), Diego González (1), Monasterio (1), Said (1) y Álex Mariscal (2). Cambios: Robert (1) por Sergio González, min. 65. Kang (1) por Sergio, min. 65. Siero: Aitor Rodríguez (1), Hugo Donate (2), Álex Blanco (2), Nacho García (1), Juan Fernández (2), Ian Gamarra (3), Nico Vega (2), Dani Fernández (1), José Santullano (1), Carlos Figaredo (2) y Noé (1). Cambios: Manu Medori (1) por Nacho García, min. 75. Aitor Ferrero (1) por Juan Fernández, min. 85. Vigil (1) por José Santullano. El gol: 1-0, min. 59: Ian Gamarra. Árbitro: Agoultim Boumater (Oviedo). Expulsó con roja directa a Guillermo. Amonestó al local Álex Mariscal y al visitante Dani Fernández. El Candín: unos 250 espectadores.

C. San Miguel | Tuilla

El Siero despidió un año para el recuerdo con un solitario tanto de Gamarra que le impulsa a los puestos de promoción. Los de Rueda terminan la jornada quintos con 24 puntos.

El Caudal acaba bien el año

CAUDAL 2-1 NAVARRO Caudal: Pablo Díez (2); Sergio Ordóñez (1), Mario Sánchez (2), Agus Porto (1), Borja Rodríguez (2), Michael (1), Kike Fanjul (1), Montequín (3), Diego Boza (2), Jairo Cárcaba (2) y Claudio Medina (1). Cambios: Trabanco (2) por Diego Boza, min. 70. Vicente Antuña (1) por Claudio Medina, min. 70. Nacho Velardi (s.c.) por Montequín, min. 80. Navarro: Mateo (2); Javi Álvarez (1), Pablo González (2), Sergín (1), Jandro (2), Fabrice Offon (2), Adrián (1), Jacobo (1), Quiro (2), Álvaro (1) y Josín (2). Cambios:_Fredo del Río (1) por Sergín, min. 60. Raúl (2)_por Jacobo, min. 60. Welli (1) por Javi Álvarez, min. 60. Jorge Castro (1) por Quiro, min. 74. Goles: 1-0, min. 41: Montequín. 2-0, min. 52._Diego Boza. 2-1, min. 64:_Raúl. Árbitro: David Vázquez Iglesias (Oviedo). Amonestó a Sergio Ordóñez, Claudio Medina y Trabanco, y a Sergín y Welli. Hermanos Antuña: 200 espectadores.

D. Ruiz | Mieres

El Caudal se consolida en la tercera plaza tras ganar al Navarro sin sufrir, como sí le había pasado en partidos anteriores. Se adelantó el conjunto de Mieres en el tramo final de la primera mitad por medio de Montequín en un acto de picardía, cuando el rival no pidió la barrera en una falta y el aprovechar para correr y esperar el pase solo delante del portero.

Tuvo un palo Diego Boza antes del descanso y en la segunda mitad, en apenas siete minutos, de nuevo Diego Boza, tras regatear a un contrario cruza el balón y bate al meta del Navarro para hacer el segundo y encarrilar el partido. Pudo sentenciar Jairo Cárcaba, pero sus disparos no encontraron portería. Acortó distancias el visitante Raúl, que apenas llevaba cuatro minutos en el campo, tras recoger un rechace y batir por bajo a Pablo_Díez.

Esto no le pesó al Caudal, que siguió llegando con peligro, con ocasiones claras de Claudio Medina. El Navarro solo creo un poco peligro en faltas a balón parado a distancia y en saques de banda.

El Mosconia gana al Praviano

MOSCONIA 2-0 PRAVIANO CD Mosconia: Víctor (2); Gonzalo (3), Barragán (2), Espina (3), Berto (2), Sergio Ríos (2), Carlos Cid (3), Pablo Alonso (2), Aitor Brito (2), Ninoshri (2) y Miguel Berlanga (3). Cambios: Nico Arce (2) por Ninoshiri, min. 63. Dani Palacio (2) por Jorge Morcillo, min. 63. Quirós (2) por Sergio Ríos, min. 72; Javi Perera (2) por Aitor Brito, min. 72. Jandrín (2) por Muñiz, min. 79. Praviano: Javi Glez. (2); Alex (2), García (2), Dani Lara (2), Fer (2), Diego Díaz (2), Luis Nuño (2), Ferrer (2), Alex Villares (2), Pastor (3) y Carlos Pérez (2). Cambios: Fran Álvarez (2) por Argüelles, min. 46. Tomás (2) por Dani Lara, min. 61. Álex Cipleu (2) por Diego Iza, min. 61. Musa (2) por Pastur, min. 67. Adrián del Oso (2) por Gabancho, min. 75. Goles: 1-0, min. 35: Sergio Ríos. 2-0, min. 51: Berlanga Árbitro: Gao Aladro (Gijón). Amonestó a los locales Jandrín, Sergio Ríos y Morcillo, y a los visitantes Musa y Fran Álvarez. Marqués de la Vega de Anzo: Buena entrada.

M.G | Grado

Partido difícil en el Marqués de la Vega de Anzo, con un Mosconia que llevó el peso del juego desde el inicio. El conjunto local dominó la posesión con una circulación fluida y cambios de orientación constantes, intentando superar el bloque bajo del Praviano. Una acción al espacio sobre Borja Alonso acabó con penalti cometido por Oriol, que transformó Sergio Ríos para adelantar al Mosconia. En los primeros compases de la segunda mitad, un saque de esquina de Aitor Brito fue rematado en el primer palo por Miguel Berlanga para establecer el 2-0. A partir de ese momento, el Praviano tuvo sus mejores minutos, con más presencia en campo rival y una ocasión clara en un disparo de Dani Lara que obligó a Víctor Eboj a realizar una buena intervención. El tramo final del encuentro se jugó a base de transiciones, con fases de ida y vuelta y sin un dominador claro. Con esta victoria el Mosconia se afianza en la zona alta de la clasificación. n