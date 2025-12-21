El Racing de Ferrol, una roca para cerrar el año: el análisis del rival del Avilés

El 2025 será un año que tardarán en olvidar los aficionados del Avilés. No solo se consiguió el ansiado ascenso a Primera Federación. Además, el cuadro blanquizul se ha convertido en la gran sensación de la tercera categoría del fútbol nacional, coqueteando durante toda la primera mitad de curso con los puestos de play-off. Este año de ensueño tendrá su punto final hoy a partir de las 18.15 horas con el encuentro ante el Racing de Ferrol. El conjunto gallego es uno de los grandes gallitos de la categoría, algo que demuestra su segundo puesto en la clasificación. Eso sí, no es un equipo tan poderoso como el Tenerife y, si el cuadro avilesino sabe cómo atacarle, puede cosechar un gran botín. La afición despedirá a lo grande a su equipo, con el Suárez Puerta a punto de colgar el cartel de ‘no hay billetes’.

Saben sufrir

El Racing de Ferrol no es una máquina ofensiva y, de hecho, no brilla por su juego de ataque, pero sí que es un conjunto que sabe guardar a la perfección su propia portería. En esa faceta destacan nombres como el de Álex Zalaya, central que se crio en Mareo y que ahora se está haciendo un nombre en uno de los grandes del fútbol gallego. El cuadro ferrolano es el quinto equipo del grupo 1 que menos goles ha encajado, promediando uno por encuentro.

Poca frescura en ataque

Si algo se puede echar en falta de este Racing de Ferrol es la frescura cuando sus jugadores tienen la pelota. Los gallegos son un bloque compacto, que permite muy pocas ocasiones al rival, pero que no ve puerta con la facilidad que se le presupone a un equipo de su solera. Sus delanteros no acaban de encontrar la tecla, siendo el más destacado Álvaro Giménez, ariete titular, con tres tantos en lo que va de campaña. Mayor facilidad de cara a puerta está demostrando Pascu, mediapunta, que suma cinco goles esta temporada, siendo el máximo goleador de los ferrolanos.

La perla del equipo

Uno de los nombres propios de este equipo, aunque no brille tanto a la hora de hacer cifras, es Jairo Noriega. El centrocampista es una de las grandes joyas del Deportivo de la Coruña que, para acabar de pulirse, ha tenido que salir del conjunto coruñés para poder gozar de minutos. Ya hizo un gran papel la pasada campaña en su cesión al Ourense, y ahora está siguiendo el mismo camino. Jugador de talento y buen pie, está siendo una de las mejores noticias del conjunto que dirige Pablo López.

Dos caras fuera de casa

O gana o pierde, pero el Racing de Ferrol no conoce el punto medio cuando sale de A Malata. El conjunto ferrolano ha jugado hasta el momento siete encuentros lejos de su feudo, con cuatro victorias y tres derrotas. En todo este tiempo no ha empatado como visitante.