El Santa Olaya da la sorpresa y consigue su ansiado ascenso

Éxito del CN Santa Olaya en la Copa de España de Clubes disputada este fin de semana en Pontevedra. El conjunto gijonés consiguió el ascenso a División Honor masculina, la máxima categoría a nivel nacional, tras finalizar en la segunda plaza, incluso superando a alguno de los máximos favoritos para lograrlo. Por su parte, el equipo femenino finalizó tercero, quedándose muy cerca de conseguir también promocionar a la principal categoría.

En la categoría masculina, el Santa Olaya consiguió 1.175,50 puntos y únicamente fue superado por el C.E. Mediterrani, que terminó primero con 1.213,50 puntos. El equipo gijonés llegaba a la cita con un equipo formado por 14 integrantes por equipo, con grandes nadadores como el venezolano Jorge Otaiza (campeón suramericano), Mario Méndez (con presencia en el pasado Europeo) o Álvaro Zornoza (que tiene el récord de EEUU de 100 yardas de estilo), entre otros.

En la categoría femenina se rozó el ascenso con 1.129,50 puntos, pero el CN Terrassa y el CD El Valle, con 1.309 y 1.187 puntos respectivamente, ocuparon los dos puestos que dan acceso a la División de Honor. Pese a ello, la valoración desde el club es muy positiva, sobre todo porque son conscientes de la dificultad de lo conseguido. “El ascenso es muy poco probable, hay que ser honestos, pero no es imposible. Vamos a luchar a tope”, comentaba el director técnico, Antonio Polo, a este periódico hace días. La última vez que el Santa Olaya masculino militó en la División de Honor fue en la temporada 20/21, mientras que el equipo femenino estuvo en la 21/22. Desde esas fechas, ambos equipos han permanecido en Primera División. Hasta hoy.