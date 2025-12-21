El Santa Olaya da la sorpresa y consigue su ansiado ascenso
El conjunto gijonés completa una gran actuación en Pontevedra y alcanza la División de Honor en la categoría masculina cuatro años después: “Es muy poco probable”, reconocía hace días su entrenador, Antonio Polo
Éxito del CN Santa Olaya en la Copa de España de Clubes disputada este fin de semana en Pontevedra. El conjunto gijonés consiguió el ascenso a División Honor masculina, la máxima categoría a nivel nacional, tras finalizar en la segunda plaza, incluso superando a alguno de los máximos favoritos para lograrlo. Por su parte, el equipo femenino finalizó tercero, quedándose muy cerca de conseguir también promocionar a la principal categoría.
En la categoría masculina, el Santa Olaya consiguió 1.175,50 puntos y únicamente fue superado por el C.E. Mediterrani, que terminó primero con 1.213,50 puntos. El equipo gijonés llegaba a la cita con un equipo formado por 14 integrantes por equipo, con grandes nadadores como el venezolano Jorge Otaiza (campeón suramericano), Mario Méndez (con presencia en el pasado Europeo) o Álvaro Zornoza (que tiene el récord de EEUU de 100 yardas de estilo), entre otros.
En la categoría femenina se rozó el ascenso con 1.129,50 puntos, pero el CN Terrassa y el CD El Valle, con 1.309 y 1.187 puntos respectivamente, ocuparon los dos puestos que dan acceso a la División de Honor. Pese a ello, la valoración desde el club es muy positiva, sobre todo porque son conscientes de la dificultad de lo conseguido. “El ascenso es muy poco probable, hay que ser honestos, pero no es imposible. Vamos a luchar a tope”, comentaba el director técnico, Antonio Polo, a este periódico hace días. La última vez que el Santa Olaya masculino militó en la División de Honor fue en la temporada 20/21, mientras que el equipo femenino estuvo en la 21/22. Desde esas fechas, ambos equipos han permanecido en Primera División. Hasta hoy.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Pajares, con nieve y sin esquiadores: la estación está sin servicio por la avería de un remonte esencial (estropeado hace tres semanas)
- Mañana de caos circulatorio en Oviedo: atascos kilométricos en la 'Y' y en la AS-II por un mega control de la Guardia Civil
- Cuando una lluvia de millones acaba en pelea: este es el pueblo asturiano al que le tocó el Gordo de la Navidad y que terminó enfrentado por el destino de su fortuna
- Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones
- La Aemet alerta a los asturianos: el fin de semana será 'plenamente invernal' con una bajada en los termómetros de hasta 6 grados (y lo peor está aún por llegar)
- Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros
- Colas desde las siete de la mañana en la inauguración del primer Café Kawaii de la comarca de Avilés: 'El madrugón vale la pena