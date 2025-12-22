Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Asturias reivindica su atractivo ciclista, tras la marcha de la Vuelta a España: así es la ruta de 13 etapas con la que descubrir los paisajes más impresionantes del Principado

Desde la costa, con sus acantilados y playas, hasta las majestuosas montañas, este itinerario es una "gran aventura" de 1.000 kilómetros

FOTOS: Ambientazo en Asturias para seguir una jornada de ciclismo con la Vuelta a España

FOTOS: Ambientazo en Asturias para seguir una jornada de ciclismo con la Vuelta a España / Luis Murias

Alejandra Carreño

Asturias es una potencia para los amantes del ciclismo. Por sus espectaculares paisajes y por sus subidas de infarto. Pese a ello, la Vuelta Ciclista a España 2026 no pasará por el Principado, algo que no sucedía desde 2009. La región no solo era un lugar fijo en la competición ciclista, sino que las etapas asturianas solían ser las más importantes por las dificultades montañosas que había en ellas y, por lo tanto, las que tenían más audiencia en televisión.

Pese a ello, Asturias reivindica su atractivo ciclista por si había alguna duda. El Principado ha diseñado una Vuelta a Asturias en bicicleta de 13 etapas y más de 1.000 kilómetros por los paisajes más impresionantes de la región, que promete ser una "gran aventura". "Desde la costa, con sus acantilados y playas, hasta las majestuosas montañas, esta ruta te sumergirá en plena naturaleza asturiana y te descubrirá todos sus matices. Pedalea por carreteras secundarias, descubre aldeas detenidas en el tiempo y disfruta de la gastronomía local mientras completas este desafiante reto", señalan.

Así es el recorrido

La ruta empieza (o acaba) en Castropol, con una etapa de 91 kilómetros hasta Grandas de Salime. La segunda etapa, de 78 kilómetros, avanza hacia Cangas del Narcea. La tercera, de 87 kilómetros, va hasta Degaña. La cuarta, de 109 kilómetros, avanza hacia Teverga. La siguiente, de 106 kilómetros, va hasta Rioseco, y de ahí hasta Cangas de Onís por Tarna y el Pontón en un recorrido de 115 kilómetros.

La siguiente etapa empieza en Cangas y acaba en Colombres, después de pedalear durante 71 kilómetros. De ahí, los ciclistas dan el salto a la costa, desde Bustio hasta Ribadesella, que suman 62 kilómetros. Continuando por el litoral, la siguiente etapa avanza hacia Ribadesella (60 kilómetros), hacia Gijón (63), Avilés (51), Luarca (99) y finalmente Castropol de nuevo (70). Una vuelta a Asturias en bici y circular.

Puedes consultar toda la información sobre este itinerarios en este enlace.

