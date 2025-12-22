Benjamín Noval se vuelve a lucir en Bélgica: se cuela en el podio del prestigioso trofeo Hofstade

El domingo hizo cuarto en una prueba de la Copa del Mundo de ciclocross, en Koksijde (Bélgica), y este lunes ha ido un paso más allá y ha logrado un fabuloso segundo puesto en la prueba junior del trofeo Hofstade, también en Bélgica. El ganador tanto el domingo como el lunes fue el belga Giel Lejeune, pero esta vez el segundo fue el asturiano Benjamín Noval (Nesta MMR), que llegó a 15 segundos de Lejeune y ganó al sprint al también belga Lars Corsus. Los siguientes clasificados llegaron más retrasados, siendo el cuarto el eslovaco Michal Sichta, a 1:20 de Lejeune.

Benjamín Noval durante la prueba junior del Mundial de Ruanda de ciclismo / RFEC

Noval ha demostrado a lo largo de estos días que es de los pocos capacitados para competir con los belgas, que junto a los neerlandeses son los grandes dominadores del ciclocross mundial. La potencia del junior español le permite estar a la altura de los gallitos de esta modalidad de ciclismo, cuya temporada se da en llamar la temporada de barro.

Van der Poel vuelve a ganar

En la categoría élite de este trofeo también se repitió el ganador del domingo, que no fue otro que el gran Mathieu van der Poel. El neerlandés sacó 48 segundos a otro de los grandes, el belga Wout van Aert, y a 1:08 a otro belga Niel Vandeputte. El primer español en este trofeo fue el cántabro Kevin Suárez, también del equipo asturiano Nesta MMR, que fue 23º., a 5:52 de Van der Poel.

Lucinda Brand completa dos días perfectos

En la prueba élite femenina se impuso la neerlandesa Lucinda Brand (también ganadora el domingo), que le sacó 22 segundos a su compatriota Shirin van Anrooij y 25 a Manon Bakker, también de Países Bajos. La participación española en esta prueba se limitó a Carla Jiménez Vera, que no pudo acabarla.