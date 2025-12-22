Benjamín Noval se vuelve a lucir en Bélgica: se cuela en el podio del prestigioso trofeo Hofstade
El junior de Laviana, que el domingo fue cuarto en una prueba de la Copa del Mundo, demuestra otra vez su potencial en la modalidad de ciclocross
Roberto Menéndez
El domingo hizo cuarto en una prueba de la Copa del Mundo de ciclocross, en Koksijde (Bélgica), y este lunes ha ido un paso más allá y ha logrado un fabuloso segundo puesto en la prueba junior del trofeo Hofstade, también en Bélgica. El ganador tanto el domingo como el lunes fue el belga Giel Lejeune, pero esta vez el segundo fue el asturiano Benjamín Noval (Nesta MMR), que llegó a 15 segundos de Lejeune y ganó al sprint al también belga Lars Corsus. Los siguientes clasificados llegaron más retrasados, siendo el cuarto el eslovaco Michal Sichta, a 1:20 de Lejeune.
Noval ha demostrado a lo largo de estos días que es de los pocos capacitados para competir con los belgas, que junto a los neerlandeses son los grandes dominadores del ciclocross mundial. La potencia del junior español le permite estar a la altura de los gallitos de esta modalidad de ciclismo, cuya temporada se da en llamar la temporada de barro.
Van der Poel vuelve a ganar
En la categoría élite de este trofeo también se repitió el ganador del domingo, que no fue otro que el gran Mathieu van der Poel. El neerlandés sacó 48 segundos a otro de los grandes, el belga Wout van Aert, y a 1:08 a otro belga Niel Vandeputte. El primer español en este trofeo fue el cántabro Kevin Suárez, también del equipo asturiano Nesta MMR, que fue 23º., a 5:52 de Van der Poel.
Lucinda Brand completa dos días perfectos
En la prueba élite femenina se impuso la neerlandesa Lucinda Brand (también ganadora el domingo), que le sacó 22 segundos a su compatriota Shirin van Anrooij y 25 a Manon Bakker, también de Países Bajos. La participación española en esta prueba se limitó a Carla Jiménez Vera, que no pudo acabarla.
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Pajares, con nieve y sin esquiadores: la estación está sin servicio por la avería de un remonte esencial (estropeado hace tres semanas)
- Colas desde las siete de la mañana en la inauguración del primer Café Kawaii de la comarca de Avilés: 'El madrugón vale la pena
- Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones
- El fuerte oleaje en la playa de San Lorenzo obliga a trasladar a Poniente el belén acuático de Gijón: 'Es una costumbre muy bonita
- El significado de la 'P' de las matrículas que van a llevar los coches nuevos a partir de 2026
- El invierno irrumpe con fuerza en Asturias: la nieve corta la carretera de Covadonga a los Lagos y obliga a cerrar dos puertos de montaña
- Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros