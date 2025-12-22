Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Círculo Gijón se vuelve a quedar a medias en una remontada (102-93)

Merissah Russell, jugadora del Siroko Gijón Basketball. | MARCOS LEÓN

Merissah Russell, jugadora del Siroko Gijón Basketball. | MARCOS LEÓN

El Círculo Gijón cayó ayer por 102-93 en la cancha de la Cultural y Deportiva Leonesa en un partido que empezó mal y en el que, de nuevo, amagó con una gran remontada. Otra vez, la defensa fue el talón de Aquiles del equipo entrenado por Nacho Galán. A pesar de todo, a 1:55 del final, un triple de Samu Barros puso al equipo asturiano de Segunda FEB a solo un punto del cuadro leonés (91-90). A partir de ahí, el equipo de casa jugó mejor los últimos minutos y acabó llevándose el choque. El Círculo, penúltimo, está en zona de descenso.

