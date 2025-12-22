El Círculo Gijón se vuelve a quedar a medias en una remontada (102-93)
El Círculo Gijón cayó ayer por 102-93 en la cancha de la Cultural y Deportiva Leonesa en un partido que empezó mal y en el que, de nuevo, amagó con una gran remontada. Otra vez, la defensa fue el talón de Aquiles del equipo entrenado por Nacho Galán. A pesar de todo, a 1:55 del final, un triple de Samu Barros puso al equipo asturiano de Segunda FEB a solo un punto del cuadro leonés (91-90). A partir de ahí, el equipo de casa jugó mejor los últimos minutos y acabó llevándose el choque. El Círculo, penúltimo, está en zona de descenso.
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Pajares, con nieve y sin esquiadores: la estación está sin servicio por la avería de un remonte esencial (estropeado hace tres semanas)
- Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones
- Mañana de caos circulatorio en Oviedo: atascos kilométricos en la 'Y' y en la AS-II por un mega control de la Guardia Civil
- Cuando una lluvia de millones acaba en pelea: este es el pueblo asturiano al que le tocó el Gordo de la Navidad y que terminó enfrentado por el destino de su fortuna
- La Aemet alerta a los asturianos: el fin de semana será 'plenamente invernal' con una bajada en los termómetros de hasta 6 grados (y lo peor está aún por llegar)
- Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros
- Colas desde las siete de la mañana en la inauguración del primer Café Kawaii de la comarca de Avilés: 'El madrugón vale la pena