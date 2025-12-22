Este es el delantero asturiano que supera los registros de Haaland y Mbappé: anota un gol cada cuarenta minutos

El romance entre Javi Cueto y los goles en el descuento es algo que ya está superando cualquier expectativa. El delantero del Avilés volvió a protagonizar un capítulo más de esta historia de amor en la remontada blanquiazul ante el Racing de Ferrol, saliendo en el minuto 80 para, menos de quince minutos después, anotar el tanto que dejó los tres puntos en el Suárez Puerta. Esa facilidad para ver gol le convierte en el atacante más eficaz del fútbol español. Ahora mismo, Cueto promedia un gol cada 39 minutos, superando a nombres tan conocidos como los de Mbappé o Lewandowski. Ni Haaland, el gran goleador del momento, está teniendo un idilio tan bueno como el del asturiano.

Cierto es que esta campaña Javi Cueto no está disfrutando de muchos minutos, ya que su entrenador, Dani Vidal, está apostando más por Raúl Rubio, pero cuando le da la oportunidad al asturiano él da un puñetazo en la mesa. El ex del Oviedo es el máximo goleador del Avilés, con seis tantos en 231 minutos. Además, sus dianas son claves para explicar el buen rendimiento del cuadro avilesino. De esos seis tantos, cinco han servido para que el club blanquiazul se hiciese con la victoria. El único que no tuvo tanto rédito fue el que maquilló el resultado en la derrota ante el Mérida.

Mejor que Mbappé o Haaland

Cueto promedia un gol cada 39 minutos, siendo el delantero más eficaz de las tres principales categorías del fútbol español. El ariete que más se acerca a ese dato es Stuani, del Girona, que necesita 65 minutos para ver puerta. Por detrás hay nombres como los de Lewandowski (un gol cada 84 minutos) o Mbappé (un gol cada 88 minutos). En Segunda los mejores en este aspecto son Villalibre, Mateo Mejía y Eddahchouri, mientras que en Primera Federación tras los pasos del asturiano están Sergio Benito, de la Ponferradina, y Kensly Vázquez, del Ourense. Haaland, el gran goleador del momento, promedia una diana 77 minutos.