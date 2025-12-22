El Gijón Premier Padel P2 2026 pone ya a la venta sus entradas

El torneo, que se disputará del 1 al 8 de marzo en el Palacio de Deportes de La Guía, será la primera cita del circuito en España y ofrecerá un descuento del 10% a los asistentes de la edición anterior

El Gijón Premier Padel P2 2026 ha activado este lunes la venta de entradas para una cita que volverá a situar a la ciudad en el calendario del mejor pádel del mundo. Los aficionados ya pueden adquirir sus localidades a través de la página web oficial del torneo, www.gijonpremierpadel.com, para un evento que se celebrará del 1 al 8 de marzo de 2026 en el Palacio de Deportes de La Guía-Presidente Adolfo Suárez.

La prueba asturiana será el segundo torneo de la temporada dentro del Qatar Airways Premier Padel Tour, solo por detrás del estreno en Riyadh, y se convertirá además en la primera parada en España de un calendario que contará con seis citas en el país.

Gijón, punto de partida del pádel en España

Tras el éxito de su edición inaugural en 2025, Gijón repite como sede del circuito y abrirá el tramo español del campeonato, que continuará posteriormente en Valladolid, Valencia, Málaga, Madrid y Barcelona. La organización confía en volver a llenar las gradas de La Guía y consolidar a la ciudad como una de las referencias del pádel profesional.

Las entradas están disponibles desde 20 euros, con un precio especial de 7,5 euros para la fase previa, lo que facilita el acceso al público a una competición que reunirá a las mejores parejas del circuito internacional.

Descuento para la afición de 2025

Como gesto hacia los seguidores que apoyaron el torneo en su estreno, la organización ha habilitado un descuento del 10% para todas aquellas personas que asistieron al Gijón Premier Padel P2 en 2025. Los beneficiarios de esta promoción han recibido ya un correo electrónico con las instrucciones para aplicar el descuento en la compra de entradas.

El regreso del mejor pádel del mundo a Gijón refuerza la apuesta de la ciudad por los grandes eventos deportivos y abre un 2026 que arrancará en España con una de las citas más esperadas por la afición