Así fue la jornada de Primera Asturfútbol: El Sporting C pincha, pero regresa al liderato

El Sporting C cierra el 2025 como líder de la Primera Asturfútbol. Los rojiblancos empataron ante el San Claudio gracias a un tanto de Rodri de la Llana, pero les sirve para recuperar la primera posición por el resto de encuentros de la jornada.

En esa pelea por el ascenso, el Puerto de Vega se impuso por la mínima al Hispano (1-0), que hasta ayer era líder de la categoría. Los de Prendes son terceros con 30 puntos, los mismos que Sporting e Hispano, aunque ambos con un encuentro menos.

Por debajo, el Astur goleó al Europa para tratar de seguir la estela de los primeros, mientras que el Roces va poco a poco perdiendo fuelle y ya se encuentra a cuatro de los puestos que marcan el ascenso a Tercera Federación.

En la parte baja, el Unión Comercial consiguió un vital triunfo para empatar al Valdesoto, fuera del descenso por diferencia de goles. Barcia y Luarca volvieron a caer y siguen en los últimos puestos de la tabla.