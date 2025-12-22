Merissah Russell lidera una nueva victoria del Siroko Gijón

El Siroko Gijón Basketball consiguió un importante triunfo en la lucha por la permanencia ante el Robles Lleida (63-77) en el pabellón Barris Nord en un encuentro en el que, una vez más, Merissah Russell fue clave para las gijonesas. La canadiense se echó al equipo a las espaldas y fue la máxima anotadora del partido, con 35 puntos. Así, el conjunto gijonés sumó su segunda victoria consecutiva y se coloca en la décima posición en la Liga Femenina 2, con 16 puntos, los mismos que su rival en el día de ayer. Ahora la plantilla disfrutará de las vacaciones de Navidad y volverá al Palacio de los Deportes de La Guía para recibir al CB Arxil, otro conjunto de la zona baja.