La selección asturiana femenina absoluta de fútbol hace historia con su primer entrenamiento y debut oficial en Avilés

La selección asturiana femenina absoluta de fútbol vivió esta tarde una jornada histórica con el primer entrenamiento oficial de su historia, celebrado en los campos federativos de Roces, en Gijón. Una sesión cargada de emoción que sirvió como preparación para otro hito sin precedentes: el primer partido oficial de la selección, que se disputará mañana en el estadio Suárez Puerta de Avilés frente a la selección de Navarra (18.30 horas, TPA), con Montse Tomé como seleccionadora.

Emoción, reencuentros y sentimiento de pertenencia

El estreno de la selección asturiana estuvo marcado por los reencuentros entre jugadoras que ya habían coincidido en etapas anteriores en selecciones inferiores. El sentimiento de pertenencia y la ilusión fueron protagonistas durante toda la sesión.

“Qué mejor forma de hacer historia que con compañeras de hace años. Somos un grupo de amigas que compartimos vestuarios desde hace mucho tiempo y que soñábamos con vivir un día como este”, explicaba Erika González, futbolista del Levante.

La jugadora reconocía también la fuerte carga emocional del momento: “Viniendo para aquí se me removió una sensación de vuelta a casa, a lo que sentía y soñaba cuando era una niña”. De cara al encuentro ante Navarra, se mostraba confiada: “Somos un equipo con jugadoras muy buenas, que nos conocemos, y con la ayuda de Montse Tomé podemos hacer historia”.

El Suárez Puerta, escenario de un debut histórico

Para Olaya Rodríguez, futbolista del Deportivo y natural de Avilés, el momento tiene un significado especial: “Me siento orgullosa de dónde estamos y volver a juntarnos es como regresar a aquellos años; me hace mucha ilusión”. Además, destacó la respuesta de la afición: “Creo que va a haber una buena acogida y para mí es especial jugar en el Suárez Puerta”.

Desde el Sevilla, Iris Arnaiz subrayó el sentimiento de identidad: “Todo el mundo sabe que ser asturiana es diferente y poder defenderlo, sobre todo en partidos importantes, me hace muchísima ilusión”. Sobre la seleccionadora afirmó: “La admiraba cuando era jugadora y tenerla ahora como entrenadora es un privilegio”. El mensaje de Montse Tomé, añadió, es claro: “Quiere que disfrutemos del partido y que volvamos sanas y salvas a nuestros equipos”.

“Queremos demostrar que hay calidad asturiana”

Isina, jugadora del Logroño, incidía en el objetivo común del grupo: “Queremos demostrar que hay calidad asturiana. Lo vivo con mucha ilusión y cuando me llamaron para venir se me removió algo por dentro”.

La guardameta del Sevilla María Echezarreta ‘Cheza’ resumía el sentir general del vestuario: “Esto lo afrontamos con muchísima ilusión. Vivimos por y para esta selección y llevábamos años pidiéndolo; por fin se ha cumplido”. “He llorado mucho por esta camiseta y volver a defenderla es un orgullo enorme”, añadía. Sobre su relación con Montse Tomé recordaba: “Coincidí con ella cuando fue campeona de Europa; sé cómo trabaja y cómo dirige y espero que podamos disfrutar de esta experiencia”.

Firma de autógrafos en Avilés

Antes del partido, las jugadoras de la selección asturiana femenina protagonizarán una sesión de firmas mañana entre las 12.30 y las 13.30 horas en el hotel 40 Nudos de Avilés, en un nuevo gesto de cercanía con la afición.

Una selección que entrenó esta tarde con emoción y memoria y que mañana, sobre el césped del Suárez Puerta, escribirá la primera página de su historia.