Victoria del Cid Jovellanos en casa ante el Vigo
El Auto-Center Principado Vetusta empató a 27 en su visita al campo del Lafuente Pereda Ciudad de Santander. El Royal Premium Gijón, por su parte, perdió por 34-28 en su visita al Recoletas Arroyo.
El Jovellanos se impuso con claridad al Vigo por 3-0, con parciales de 25-19, 25-18 y 25-23, cerrando el encuentro con una victoria solvente antes del parón navideño. La competición se reanudará el 17 de enero.
