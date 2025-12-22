Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Victoria del Cid Jovellanos en casa ante el Vigo

El Auto-Center Principado Vetusta empató a 27 en su visita al campo del Lafuente Pereda Ciudad de Santander. El Royal Premium Gijón, por su parte, perdió por 34-28 en su visita al Recoletas Arroyo.

El Jovellanos se impuso con claridad al Vigo por 3-0, con parciales de 25-19, 25-18 y 25-23, cerrando el encuentro con una victoria solvente antes del parón navideño. La competición se reanudará el 17 de enero.

  1. Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
  2. Pajares, con nieve y sin esquiadores: la estación está sin servicio por la avería de un remonte esencial (estropeado hace tres semanas)
  3. Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones
  4. Mañana de caos circulatorio en Oviedo: atascos kilométricos en la 'Y' y en la AS-II por un mega control de la Guardia Civil
  5. Cuando una lluvia de millones acaba en pelea: este es el pueblo asturiano al que le tocó el Gordo de la Navidad y que terminó enfrentado por el destino de su fortuna
  6. La Aemet alerta a los asturianos: el fin de semana será 'plenamente invernal' con una bajada en los termómetros de hasta 6 grados (y lo peor está aún por llegar)
  7. Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros
  8. Colas desde las siete de la mañana en la inauguración del primer Café Kawaii de la comarca de Avilés: 'El madrugón vale la pena

El Círculo Gijón se vuelve a quedar a medias en una remontada (102-93)

Melchor paga peaje, y Asturias, penitencia

Concierto de la familia Zhislin Lomeiko en el Museo Evaristo Valle

Agenda: qué hacer hoy 22 de diciembre en Asturias

El gran teatro marítimo

Cena en Delhi

Listas de espera: engaño con ánimo de lucro

Madrid es el Nueva York europeo

