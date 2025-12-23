Asturias se vuelca con su selección femenina absoluta en un Suárez Puerta teñido de azul y amarillo
El Suárez Puerta se tiñe de azul y amarillo para acompañar a la selección absoluta
Asturias siempre responde en la grada
Cuando se trata de apoyar al Principado, en cualquier escenario y a cualquier precio, siempre aparecen ellos: los asturianos. Hoy volvió a quedar claro en el Suárez Puerta, en el estreno de la selección absoluta femenina, con una grada teñida de azul y amarillo, los colores que empiezan por A, la de Asturias, y que la afición luce con orgullo allá donde juega alguien de la tierrina.
Una afición llegada de todos los concejos
Asturianos llegados de Avilés, Gijón, Oviedo… y de todos esos concejos que figuran en la camiseta del equipo se dieron cita para empujar a las suyas en una tarde en la que ni el frío fue excusa. "A la tierrina se la defiende a muerte", decía Pablo de la Oz, a muerte y a bajas temperaturas, pero nada impidió que las gradas de la casa del Real Avilés presentaran una gran entrada.
El himno, cantado desde el corazón
El himno de Asturias sonó diferente, más intenso, cuando miles de gargantas lo entonaron a capela. "Siempre me emociono, parece que lo escucho y lo canto por primera vez", confesaba Paula Morán, todavía con la piel de gallina.
Orgullo asturiano sobre el césped
Con las jugadoras ya sobre el césped, ese orgullo asturiano del que tanto se habla volvió a aflorar en forma de aplausos, cánticos y ánimos constantes, acompañados de la ilusión de ver, por primera vez, a mujeres defendiendo los colores de Asturias en categoría absoluta y transformando ese sentimiento en fútbol y en goles.
Un saque de honor lleno de emoción
Hubo también momentos especialmente emotivos, como la presencia de María Méndez, futbolista del Real Madrid, que no pudo jugar por precaución, pero que vivió el partido desde dentro. Saltó al campo junto a Inma Castañón, pionera del fútbol femenino en Asturias y encargada de realizar el saque de honor, un gesto que fue recibido con una cerrada ovación por parte del público.
Cuando juega Asturias, todos empujan
Ni siquiera el gol del conjunto navarro apagó el ánimo de la grada. El bombo no dejó de sonar, uno bien reconocible para muchos sportinguistas, ya que la peña Sentimiento Rojiblanco, habitual en los partidos del Sporting Femenino, cambió esta vez sus cánticos para animar a la selección asturiana, demostrando que, cuando juega Asturias, todos empujan en la misma dirección.
