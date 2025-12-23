Benjamín Noval culmina su gran trilogía belga con otro podio
El de Laviana, tercero en el ciclocross de Heusden-Zolder
Benjamín Noval (Nesta MMR) ha conseguido un cuarto, un segundo y un tercer puesto en tres días corriendo diferentes pruebas junior de ciclocross en Bélgica.
El tercer puesto lo ha logrado este martes en Heusden-Zolder, donde sólo fue superado por el italiano Filippo Grigolini, ganador, que le sacó 18 segundos; y por el también italiano Patrik Pezzo, que llegó a 10 segundos del ganador.
En esa misma carrera, el también asturiano Martín Fernández (Nesta MMR) acabó en novena posición, a 1:34 del ganador.
Noval fue segundo el lunes en la prueba junior del trofeo Hofstade, también en Bélgica, y el domingo rozó el podio en la prestigiosa prueba de la Copa del Mundo disputada en Koksijde (Bélgica).
En esta prueba de Heusden-Zolder, en categoría élite, se impuso el neerlandés Tibor del Grosso, con un segundo de ventaja sobre el legendario belga Wout van Aert. El mejor español fue Felipe Orts, sexto, a 17 segundos del ganador.
En élite femenina también hubo presencia asturiana en una carrera que ganó la neerlandesa Amandine Fouquenet. La Valenciana Sofía Rodríguez, del equipo asturiano Nesta MMR, fue 22°, a 3:36 de la ganadora. La asturiana Alicia González, también del Nesta MMR, fue 38°., a 6:44. Lucía González, por su parte, no pudo acabar la carrera.
