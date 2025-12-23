Así fue el debut de Asturias ante Navarra en un partido de fútbol femenino histórico en el Suárez Puerta

El estreno de la selección absoluta femenina de Asturias se saldó con una derrota por la mínima ante Navarra (0-1) en el Suárez Puerta, en un encuentro marcado por el respeto inicial, el protagonismo del balón parado y la igualdad durante muchos minutos, rota únicamente por un gol de las navarras antes de la media hora de juego.

Buen inicio de Asturias

El partido comenzó con el campo inclinado hacia la portería visitante. Asturias salió con intensidad y trató de presionar desde el primer momento, buscando hacerse fuerte en campo rival. Erika dispuso de la primera ocasión del encuentro, en un inicio prometedor de las de Montse Tomé, que intentaban imponer ritmo y presencia ofensiva.

Polémica en el área navarra

A los quince minutos llegó un saque de esquina favorable a las asturianas que nadie logró rematar, en una acción que terminó con un agarrón de una jugadora navarra dentro del área. La colegiada no señaló nada y el juego continuó sin consecuencias para el combinado local.

Un gol a balón parado decide la primera parte

El encuentro cambió de rumbo en el minuto 20. Inés cometió falta sobre la navarra Irati, lanzándose sin opción de llegar al balón. Eunate fue la encargada de botar la falta y Aitana, entrando desde atrás, remató de cabeza para adelantar a Navarra. Un gol a balón parado que castigó a Asturias en una primera parte con escasas ocasiones claras.

Navarra aprovecha su mejor momento

El tanto dio alas al conjunto navarro, que en apenas dos minutos generó más peligro que en todo lo anterior. Asturias se salvó del segundo gracias a Yaiza, que sacó bajo palos un remate que parecía destinado al gol. Las visitantes aprovecharon ese tramo para asentarse sobre el césped y ganar presencia en campo contrario.

Asturias volvió a intentarlo a balón parado en el minuto 25, con un saque de esquina al que Ayuso trató de llegar sin éxito. El partido entró después en una fase espesa, con pocas acciones destacables. En el minuto 35 se produjo una falta de Aitana sobre Valbuena que no fue señalada, en una jugada protestada desde la grada. Dos minutos más tarde, comenzaron a calentar las once jugadoras restantes del combinado asturiano, anticipando los cambios previstos para la segunda mitad.

Pocas ocasiones y ventaja visitante al descanso

La primera parte, más allá del gol navarro, dejó pocas acciones reseñables. La última ocasión antes del descanso fue para Olaya, que no logró imprimir suficiente fuerza a su disparo y no encontró portería. Al intermedio se llegó con el 0-1.

Once cambios y mismo guion

Tal y como había anunciado Montse Tomé en la previa, la seleccionadora realizó un cambio completo tras el descanso, dando entrada a once jugadoras nuevas con el objetivo de repartir minutos y cuidar a todas las futbolistas. El guion del partido, sin embargo, apenas varió. Navarra siguió manejando la pelota con calma, consciente de su ventaja, mientras que Asturias no ejercía una presión alta y esperaba el error en la salida rival.

En el minuto 57, un nuevo saque de esquina botado por Eunate fue bien defendido por Asturias, con Sara Barrera despejando de cabeza. La ocasión más clara de la segunda parte para Navarra llegó en el 75, cuando Igoia remató por encima de la escuadra una buena oportunidad para ampliar la renta. Asturias tardó en generar peligro, pero lo logró en el tramo final. En el minuto 78, Nuria Cueto dispuso de una ocasión tras un pase de Anina, aunque con poco ángulo y la defensa encima, en lo que fue la primera llegada clara del combinado asturiano en la segunda mitad.

Empuje final sin premio

Con el paso de los minutos, las locales dieron un paso al frente en busca del empate. En el 80, Cheza evitó el 0-2 con una buena intervención, y cuatro minutos después volvió a aparecer para sostener a Asturias con otra parada decisiva. Las asturianas apuraron sus opciones a balón parado en el 85, con un saque de esquina lanzado por Anina buscando el primer palo, pero la defensa navarra logró despejar.

Un final con orgullo y futuro

Ya en el minuto 88, Sonso tuvo una oportunidad clara al encarar en solitario a la portera visitante, aunque su disparo terminó en las manos de Olleta. La colegiada añadió dos minutos en un final con más presencia ofensiva de Navarra, aunque Asturias también intentó estirarse sin acierto.

El partido concluyó con el 0-1 inicial, una derrota mínima para Asturias en un encuentro en el que Navarra fue ligeramente superior, pero en el que las asturianas compitieron sin complejos en un día histórico. Porque más allá del resultado, el estreno de la selección absoluta femenina dejó una imagen ilusionante y una certeza compartida: hoy, en el Román Suárez Puerta, ganó el fútbol femenino.