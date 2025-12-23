Gamarra, un goleador inesperado para el Siero

El Siero se va de vacaciones de Navidad en puestos de promoción a Segunda Federación. El conjunto sierense, uno de los equipos más en forma esta temporada en Tercera Federación, despide 2025 en zona de play-off y con sensaciones positivas tras el último tramo de competición.

Uno de los nombres propios del curso y de los grandes culpables del éxito del Siero está siendo Roberto Gamarra. El centrocampista paraguayo, que fue el encargado de meter el gol el pasado domingo en el duelo del Siero en Tuilla, y con el que su equipo certificó la victoria y la plaza del play-off, está destacando por su aportación goleadora pese a actuar como mediocentro, un rendimiento que está ayudando al equipo a mantenerse en la parte alta de la tabla.

El futbolista, por su parte, pone el foco en el trabajo colectivo y en el día a día del grupo. "Estoy muy agradecido al club por darme la oportunidad de jugar y contento con los compañeros y el cuerpo técnico", señala. "Valoro mucho el esfuerzo del equipo, porque gracias a eso estamos ahí arriba, en puestos de play-off", añade.

En lo personal, Gamarra asegura que la línea a seguir pasa por mantener la exigencia. "En lo personal, toca seguir entrenando duro, con humildad, aportando al equipo y manteniendo esta línea: constancia, sacrificio y trabajo", afirma. El objetivo, insiste, es sostener la posición en la clasificación tras el parón. "Queremos conservar el puesto en el que estamos y sabemos que, si lo hacemos bien y pensamos en positivo, las cosas acaban saliendo".

El centrocampista cierra el año reiterando su agradecimiento al club. "Reitero mi agradecimiento por la oportunidad de estar en este club. Ojalá todo siga así de bien, que es lo que queremos", concluye el futbolista de un club que se mantiene por encima de clubes como el Sporting Atlético, equipo repleto de jugadores semiprofesionales. Llanera y Covadonga juegan en otra liga y será difícil pillarlos. Sin embargo, el Siero marcha a tan solo tres puntos del tercer clasificado, el Caudal, y a uno del cuarto, el Mosconia.