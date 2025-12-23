Santamaría cierra con exhibición "el mejor año de mi carrera"

"Tenía ganas de marcar, la verdad. Llevaba tiempo sin ver puerta, tuve la lesión, y necesitaba ese respaldo que te da el gol", confiesa el hombre del momento en el Avilés. Los aficionados blanquiazules tardarán mucho tiempo en olvidar la actuación de Santamaría en la victoria ante el Racing de Ferrol. El delantero fue el encargado de abrir la lata, a lo que le sumó una brillante asistencia en el descuento para que Javi Cueto culminase la remontada. Gracias a ello el club avilesino pasará las Navidades igualado a puntos con los puestos de play-off. "Al 2026 le pido seguir así, estamos haciendo un año muy bonito", desea el gijonés.

Por primera vez esta campaña, Santamaría salió de inicio como la principal referencia ofensiva. "Estoy muy contento con la actuación de todo el equipo. Llevábamos varios partidos en casa donde merecíamos sacar más puntos y gracias al trabajo del equipo conseguimos remontar", subraya el ariete, que no esconde las ganas que tenía de volver a ver puerta, aunque cree que "las cifras no son mala para lo que llevamos de temporada".

Uno de los puntos donde centró Dani Vidal sus elogios fue en el sacrificio defensivo del asturiano. "Es algo que siempre me ha costado, pero el míster vino muy de cara conmigo. Me dijo que o presionaba o no iba a jugar", confiesa Santamaría, que reconoce que esta nueva faceta en su juego le sirve "para estar más conectado en el partido". Otro punto que destaca el gijonés es el despliegue físico del equipo, algo que se vio en el ímpetu con el que afrontó los minutos finales el Avilés. "Desde la preparación física se está haciendo un gran trabajo. Últimamente me estoy encontrando muy bien", apunta.

Una asociación del pasado

El último gol ante el Racing de Ferrol recordó, además, a una de las asociaciones que marcaron el ascenso del Avilés a Primera Federación. "Con Javi Cueto tengo una gran relación, me alegro mucho por el gol que metió. Es un gran tipo", comenta el delantero, que solo tiene palabras de halago para su compañero en la delantera. "Está haciendo un gran año aunque esté jugando menos", asevera.

Con la remontada ante el Racing de Ferrol, Santamaría cerró "el mejor año de su carrera", aunque el delantero confiesa que el buen rendimiento de esta buena mitad de año no le ha pillado por sorpresa. "Nos reforzamos bien y los que seguimos de la pasada temporada nos sentíamos con confianza, por eso veía que la cosa pintaba bien", apunta el gijonés que, aunque tuvo cantos de sirena para salir en verano, "tenía claro que quería seguir en el Avilés". "No sé nada de lo que deparará el futuro, pero estamos haciendo un año muy bonito y quiero acabarlo con esta camiseta. Y, si el club quiere que siga, estaré encantado de escuchar su oferta", comenta el atacante, que, como regalo para Papa Noel, pide que "el grupo siga tan unido como hasta ahora, porque los resultados seguirán llegando". Él ha cerrado el año de la mejor manera posible.